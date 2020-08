La Comunitat Valenciana suma 391 casos de coronavirus i 282 altes en l’última jornada

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 391 nous casos de coronavirus, que situen la xifra total de positius en 17.897 persones. D’altra banda, s’han donat 282 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 21.444. Els hospitals valencians tenen, actualment, 278 persones ingressades: 7 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 80 a la província d’Alacant, d’ells 9 en l’UCI; i 191 a la província de València, 25 d’ells en UCI. D’esta forma, en estos moments hi ha actius 3.276 casos, la qual cosa suposa un 12,5% del total de positius. S’han registrat dos defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions ascendix a 1.488 persones. Ahir mateix, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va mantindre una reunió de treball amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a analitzar la situació sanitària de la Comunitat Valenciana i les noves mesures dirigides al control dels rebrots de COVID19.