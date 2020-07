La consellera de Sanitat afirma que l’augment de casos positius dels últims dies és una crida a la prudència dels ciutadans

Print This Post

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 61 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.886 persones.

D’altra banda, s’han confirmat 86 nous casos per prova PCR des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 12.334 persones. D’esta forma, en estos moments hi ha actius 612 casos, la qual cosa suposa un 3,06% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 63 persones ingressades, 8 d’ells en UCIs.

No s’ha registrat cap defunció per coronavirus des de l’última actualització de dades, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.477 persones.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendix a 537.714, de les quals 406.894 han sigut a través de PCR i 130.820 mitjançant test ràpid.

Respecte a l’actualització dels nous brots de coronavirus, Manises compta amb 19 casos positius en l’àmbit de l’Hospital de Manises. València, 10 casos positius relacionats amb l’àmbit social. Rótova, 4 casos positius i Sagunt, 3 casos positius en l’àmbit laboral.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que “l’augment de casos positius que estem veient en els últims dies és una clara crida a la prudència de tots els ciutadans”, per la qual cosa ha insistit que “no hem de relaxar les mesures d’higiene i prevenció davant el virus”.