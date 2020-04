La Conselleria d’Agricultura alça parcialment la suspensió de les cremes agrícoles

La resolució al·ludeix al caràcter essencial de l’agricultura per a assegurar l’abastiment de la població i al risc fitosanitari associat a les restes agrícoles



La Conselleria assenyala la necessitat de complir amb les condicions i precaucions de seguretat i recomana alternatives de gestió com el triturat







La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Prevenció d’Incendis, ha decidit alçar parcialment la prohibició de les cremes agrícoles a partir del pròxim 21 d’abril.



Les successives pròrrogues de l’estat d’alarma fan necessari limitar la prohibició davant el risc fitosanitari que implica no eliminar les restes agrícoles.



L’agricultura és una activitat essencial per a assegurar el proveïment alimentari de la població i la gestió de les restes agrícoles és una de les necessàries tasques associades per al seu correcte desenvolupament.



El director general de Prevenció d’Incendis, Diego Marín, ha explicat que les condicions establertes tenen com a objectiu permetre el manteniment de les tasques de gestió agrícola amb totes les garanties. Ha apel·lat, així mateix, al compliment estricte de les precaucions i a la gestió responsable de les restes vegetals, optant en la mesura que siga possible per alternatives al foc com el triturat.



La resolució, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, manté la suspensió en els terrenys dels parcs naturals de la Serra d’Irta, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Serra Calderona, Carrascar de la Font Vermella i Serra Mariola, així com en els terrenys forestals, en els confrontants o que es troben a menys de 500 metres, fins al pròxim 16 d’octubre.



Les condicions per a les cremes, que abasten el període comprés entre el 21 d’abril i el 31 de maig, inclouen especificacions relatives al dia, l’hora, al nivell d’emergència o al pronòstic meteorològic.



En aquest sentit només podran autoritzar-se la crema de restes vegetals de dilluns a divendres, i sempre que el nivell de preemergència per risc d’incendis siga el més baix de l’escala. Les condicions recollides en la resolució són d’obligat compliment i prevalen sobre el que s’estableix en els plans locals de cremes o en les autoritzacions nominatives.