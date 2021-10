La Conselleria d’Agricultura commemora en El Palmar el Dia de la Dona Rural

Connect on Linked in

Mireia Mollà clausurarà la jornada que protagonitzen les dones pescadores

–

La Conselleria ha posat en marxa el Servei de Promoció de la Dona Rural per a impulsar el paper de les dones dins del sector

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica commemora aquest dijous, 14 d’octubre, el Dia Internacional de les Dones Rurals, que enguany es dedica a les dones de la mar, amb la participació de la consellera Mireia Mollà en una jornada en la seu social de la Comunitat de Pescadors/as del Palmar.

S’ha triat aquest enclavament pel seu simbolisme en la reivindicació dels drets de les dones. El Palmar va ser l’escenari de la batalla que van haver d’emprendre les dones fins a acabar amb una tradició que marcava que només els homes fills de pescadors podien pescar en la zona.

La jornada comptarà amb la presència de nombroses persones representants del sector pesquer, com són les treballadores d’aquest, confraries, associacions de dones de la mar i persones representants d’àmbit autonòmic i municipal relacionades amb el món de la pesca, el desenvolupament rural o la igualtat.

Les aportacions d’aquesta posada en comú contribuiran, juntament amb els resultats de diferents processos participatius de dones rurals que tindran lloc a la Comunitat Valenciana, a l’elaboració de l’I Pla de Promoció de la Dona Rural de la Comunitat Valenciana.

L’any 2007 l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides en la seua resolució 62/136 va establir el 15 d’octubre com a Dia Internacional de les Dones Rurals en reconeixement a la funció i contribució decisiva de la dona rural en la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora de la seguretat alimentària i l’erradicació de la pobresa rural.

Fer visible la contribució que les dones realitzen en àmbits rurals és un dels objectius de les polítiques internacionals, europees, nacionals i autonòmiques per a equilibrar el despoblament, la masculinización i l’envelliment de la població de les àrees rurals i apostar pel suport a les noves oportunitats de desenvolupament i el relleu generacional en aquestes, objectius imprescindibles per a la recuperació del medi rural i dels sectors productius que el sustenten.

Aquestes línies d’actuació es materialitzen en un augment de mesures de suport a la dona que tindran destacada presència en la nova Política Agrària Comuna (PAC). En aquest sentit, la Generalitat afig, a les eines de què disposa per a treballar per la igualtat, el Servei de Promoció de la Dona en l’Àmbit Rural, adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Rural, que treballarà per i per a les dones del sector.