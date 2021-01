La Conselleria de Justícia compra 600 purificadors d’aire per a subministrar en les seus judicials de la Comunitat

Print This Post

S’han invertit 268.240 euros en aquesta nova mesura per a evitar risc de contagi de la COVID-19

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha adquirit 600 purificadors d’aire amb filtres HEPA que se subministraran, a partir del pròxim dilluns, entre les seus judicials de la Comunitat Valenciana.

Aquesta és una mesura més de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a garantir la salut a fi d’evitar el risc de contagi de la COVID-19 en les seus judicials de la Comunitat.

La inversió per a la compra dels 600 purificadors d’aire ha sigut de 268.240 euros. En concret, s’han adquirit 200 purificadors de tres models diferents de cabal per a adaptar-les a la grandària dels espais: de 230 metres cúbics per hora, de 508 m³/h i 612 m³h .

El primer lliurament d’urgència d’aquests purificadors es realitzarà en les seus de la ciutat d’Alacant, Torrent, Orihuela, (jutjats 5 i 6), Sueca (jutjats 5 i 6), Castelló, entre altres. El protocol de la Conselleria de Justícia estableix incorporar aquests purificadors en els registres civils, on existeix major afluència d’usuaris, així com despatxos compartits i sales de vista sense ventilació directa per a garantir la màxima seguretat dels espais judicials.

En les pròximes setmanes s’estendrà el proveïment de manera proporcional entre les seus de les tres províncies de la Comunitat després d’un estudi de les seus, de punts necessaris d’aquesta ventilació, realitzat per part de la subdirecció d’Infraestructures de la Conselleria de Justícia.