La Conselleria de Justícia realitza aquest mes d’abril 31 exàmens d’oposició per a cobrir 349 places a les quals aspiren un total 4.331 persones

L’accés a les aules serà forma escalonada, amb torns de matí i vesprada i amb separació entre aspirants i major nombre de sales

Tots els llocs de treball oferits corresponen als grups A1 i A2 de la Funció Pública Valenciana

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública realitza durant els caps de setmana d’aquest mes d’abril un total de 31 exàmens d’oposició per a cobrir 349 places pertanyents als grups A1 i A2 de l’Administració Valenciana i a les quals aspiren un total de 4.331 persones.

D’aquesta manera, aquest dissabte 10 d’abril es duu a terme el primer exercici per a cobrir 44 places d’informàtics, tècnics en Seguretat i Salut Laboral, en Activitat Física i Esport, en Gestió Sociosanitària, en Seguretat Agroalimentària i Arquitectura. Per a aquests sis grups es convoquen 132 places i s’han admés 1.321 aspirants.

Dissabte que ve, 17 d’abril, serà el torn del primer exercici per a cobrir 92 places d’Enginyeria Tècnica Agrícola, de Gestió en Acció Social i de Gestió d’Emergències per a les quals opten un total de 991 persones.

Finalment, el cap de setmana del 23 al 25 d’abril es realitzaran huit proves d’accés per a reclutar a 125 funcionaris i funcionàries entre arquitectes, metges, fisioterapeutes, gestors en Seguretat Pública i enginyers en Informàtica, Medi Ambient, Tecnologia Agroalimentària i Laboratori. Entre totes aquestes convocatòries sumen 2.019 aspirants.

L’accés a les aules on se celebraran els exercicis es realitzarà de manera escalonada atés l’horari assignat a cada aula en horari de matí i vesprada d’acord amb les mesures contingudes en el ‘Pla de Contingència per a l’Organització i Desenvolupament de les Proves Selectives’ desenvolupat per la Direcció General de Funció Pública.

La crida i accés a les aules es realitzarà de manera escalonada. Hi haurà major separació entre aspirants i s’han disposat un major nombre d’aules per a minimitzar el nombre d’alumnes per sala. Totes aquestes mesures estan avalades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el INVASSAT.

El passat 27 de març es van reprendre la realització de les proves selectives derivades de les Ofertes Públiques d’Ús de 2017, 2018 i 2019 a conseqüència de la millora de la situació epidemiològica.