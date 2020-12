La Conselleria de Mobilitat amplia fins a l’11 de gener el termini per a participar en el concurs ‘Hui descansa el cotxe 2020»’

Connect on Linked in

Aquesta iniciativa pretén mobilitzar a les xiquets i xiquetes cap a patrons de mobilitat quotidiana més sostenible.



El concurs va dirigit a l’alumnat d’entre 7 i 9 anys de centres de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha ampliat fins a l’11 de gener de 2021 el termini per a participar en el concurs associat a la iniciativa ‘Hui descansa el cotxe 2020’.

Amb aquesta ampliació, el departament que dirigeix el conseller Arcadi España pretén facilitar als col·legis de la Comunitat, la seua participació en aquesta iniciativa que té com a finalitat mobilitzar als més joves perquè puguen, al seu torn, conscienciar als majors cap a patrons de mobilitat quotidiana més sostenible.

Segons ha destacat el conseller, “des de la Conselleria estem treballant per a fomentar i promoure la mobilitat sostenible, i som conscients que els xiquets i xiquetes són els que, en molts casos, poden reeducar als seus pares i mares en aspectes tan importants com la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Per això és fonamental dirigir-nos a ells i fer-ho d’una de manera amena i divertida”.

Aquest concurs complementa la campanya de la Generalitat ‘Hui descansa el cotxe’ que, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, es va celebrar del 16 al 22 de setembre sota el lema “Mobilitza’t” per a sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de l’ús irracional del cotxe, tant per a la salut com per al medi ambient, i sobre els beneficis de maneres de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta, el patinet i els trasllats a peu.

Coreografies dissenyades per l’alumnat

El concurs està dirigit als alumnes i alumnes d’entre 7 i 9 anys matriculats en centres d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana i es pretén que, a través del ball i coordinats pel professorat, llancen un missatge clar, divertit i contundent en les xarxes socials.

Així, hauran de presentar una coreografia dissenyada pel alumando a partir de la cançó composta pel cantautor valencià Dani Miquel, amb altres col·laboradors com Marcel el Marcià o Trobadorets, per a la campanya, i que està disponible en la web de ‘Hui descansa el cotxe’consultar ací , així com les bases del concurs.

Els vídeos amb més visualitzacions tindran premis i el reconeixement explícit de la Generalitat per la labor realitzada tant de l’alumnat com dels professors i professores.

A més, deuran confeccionaran dues propostes sobre la mobilitat sostenible, que els seus pares i mares podrien desenvolupar durant un temps determinat, i posar-les en comú amb la resta de la classe per a després elegir mitjançant votació, les 10 millors.

Foment de la mobilitat sostenible

La Setmana Europea de la Mobilitat va sorgir en diversos punts d’Europa en 1999 i a partir de l’any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió Europea. Milers de ciutats, institucions i organitzacions socials participen cada any realitzant activitats per a promocionar la mobilitat sostenible i fomentant el desenvolupament de bones pràctiques i mesures permanents.

‘Hui descansa el cotxe’ és una contribució a aquest moviment des de la Comunitat Valenciana i té el següent objectiu: fomentar canvis en les pautes de mobilitat de la ciutadania gràcies a un missatge clar i contundent llançat des de les escoles cap a les llars, des de les persones perjudicades a mitjà i llarg termini (la joventut) cap als i les responsables directes d’aquesta situació (persones adultes).