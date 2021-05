La Conselleria de Sanitat entrega al Comité d’Empresa de la Ribera l’esborrany del nou Conveni Col·lectiu

Print This Post

El text és fruit de les diferents reunions que la Conselleria de Sanitat ha mantingut en els últims mesos amb els representants dels treballadors laborals

S’obri ara un període d’estudi del text, que servirà de document de partida per a les següents reunions

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha entregat al Comité d’Empresa del Departament de Salut de la Ribera l’esborrany del text del nou Conveni Col·lectiu.

Per a això, s’han desplaçat fins a l’Hospital d’Alzira la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, Carmen López; el director de Gestió Sanitària, Jose Luís Fabado, el subdirector general de Recursos Humans, Francisco Javier Íñigo; la subdirectora general d’Administració de Personal i Salut Laboral, María Teresa Valls; el cap del Servei de Negociació Col·lectiva, Retribucions i Condicions de Treball, Rafael Juesas; el cap del Servei de Règim Jurídic de Personal, Félix Albarruiz, i Amparo Aliaga del Servei de Negociació Col·lectiva, Retribucions i Condicions de Treball com a secretària.

En la reunió, que ha transcorregut amb la més absoluta cordialitat, també han estat presents la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster; el director econòmic, José Conesa; el director mèdic de l’Hospital d’Alzira, Juan Manuel Campos; el director d’Infermeria, Xavier Teodoro, i la Subdirectora Econòmica de Recursos Humans, Isabel Serrano.

El document entregat és un esborrany del text i del nou articulat que compondrà el pròxim Conveni Col·lectiu de la Ribera.

El Comité d’empresa, per part seua, ha presentat un text amb noves aportacions per a revisió per part de la Conselleria de Sanitat.

A partir d’ara, s’obri un període d’un mes, perquè tots dos òrgans estudien estes aportacions i s’analitzen els documents, per a poder materialitzar un document final en el marc legal que fixarà les condicions laborals dels 1.400 professionals que la Conselleria de Sanitat es va subrogar amb el pas a la gestió directa del Departament de Salut de la Ribera, a l’abril de 2018.

La jornada ha conclòs amb la visita a les instal·lacions del nou edifici de les urgències respiratòries, la remodelació de les urgències generals i les instal·lacions del PET-TAC, Ressonància Magnètica i l’Accelerador Lineal del centre alzireny.