La Conselleria de Sanitat insisteix en la importància de tindre hàbits de vida saludables per a previndre el cáncer

Un 40% dels càncers nous que es diagnostiquen es poden previndre, segons els experts en oncologia

La sanitat pública valenciana compta amb la tecnologia més capdavantera per als tractaments oncològics

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha insistit, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra el 4 de febrer, en la importància de tindre hàbits de vida saludables per a previndre qualsevol tipus de càncer.

De fet, un 40% dels càncers nous que es diagnostiquen es poden previndre, segons indiquen els experts en oncologia. Per això, des de Sanitat s’està duent a terme un important esforç per a fomentar hàbits saludables centrats en una bona alimentació, la realització d’exercici físic o evitar el consum de substàncies nocives com l’alcohol i el tabac.

Actualment, la taxa d’incidència de càncer se situa en la Comunitat Valenciana en les dones en 447,7 casos per 100.000 habitants i, quant als homes, la taxa és de 762,4 casos per 100.000 habitants.

En la Comunitat Valenciana es registren 78 nous diagnòstics cada dia i 31 defuncions a causa de les neoplàsies. Respecte als intervals d’edat, el 82% dels diagnòstics de càncer es donen a partir dels 55 anys d’edat i el 0,5% dels diagnòstics en menors de 15 anys.

Millora en el diagnòstic i en els tractaments

Un dels tractaments pioners que s’està administrant en la Comunitat Valenciana és la teràpia amb cèl·lules CAR-T. Tant l’Hospital Clínic com l’Hospital La Fe han sigut seleccionats pel Ministeri de Sanitat per a poder dur a terme aquesta teràpia. Únicament són huit centres els que han sigut designats per a administrar aquest tractament en adults, entre ells estan els dos hospitals valencians que fins al moment ja han aplicat la teràpia a dos pacients.

Aquesta teràpia nova consisteix en l’extracció de cèl·lules, limfòcits R, per a modificar-les en el laboratori i infondre-les de nou al pacient. A més, obri noves possibilitats als pacients que han sigut diagnosticats de limfoma difús de cèl·lules grans B recidivante o refractari o amb leucèmia linfoblástica aguda de cèl·lules B refractària.

D’altra banda, la sanitat pública evoluciona cap a nous models de diagnòstic. Actualment, experts en oncologia destaquen la importància que té el diagnòstic genómico o molecular. Es tracta d’una oncologia més precisa per a conéixer els tumors de forma més específica, la qual cosa pot portar en alguns càncers, com el de mama, a evitar la quimioteràpia i aplicar un altre tipus de tractament amb hormones gràcies a la plataforma genòmica.

En aquest sentit, els tractaments oncològics han anat evolucionant cap a una oncologia de major precisió on l’estudi del tumor és més exhaustiu a nivell genètic i molecular permetent establir tractaments més precisos i específics a cada cas.

Tecnologia capdavantera per a tractaments de càncer

D’altra banda, els hospitals públics valencians han incorporat equipaments com els acceleradors lineals gràcies a la Fundació Amancio Ortega. Es tracta d’aparells de radioteràpia que possibilita la seua aplicació en tumors de forma més eficaç.

Així, l’Hospital Provincial de Castelló, referent en oncologia en aquesta província, ha adquirit a més de l’accelerador líneal, altres equips d’última generació com la gammacmara o el PET-TAC, que a més de realitzar exploracions oncològiques també permet la detecció de malalties neurodegeneratives com l’alzheimer.

Una altra de les iniciatives que ha dut a terme aquest hospital és la renovació dels quiròfans intel·ligents amb la incorporació de l’última generació de plataformes d’imatge, que permet augmentar l’eficiència de l’espai quirúrgic i millora la cura de cada pacient.

L’Hospital Doctor Peset ha sigut el primer centre sanitari publique espanyol a aplicar una tècnica innovadora de cirurgia radioguiada per al tractament del càncer de mama i altres tumors de forma menys agressiva. Tot això ha sigut possible gràcies a la incorporació d’un equip de navegació portàtil d’última generació que genera una imatge tomográfica isotòpica (SPECT) fusionada amb una imatge de TAC en una realitat virtual 3D.

A més, una altra de les iniciatives pionera que s’ha desenvolupat a l’Hospital General de València és la micropigmentación de la areola mamària i del mugró de les dones mastectomizadas. La reconstrucció mamària en pacients tractades de càncer de mama tanca el procés reconstructiu, amb els enormes beneficis físics i psicològics que suposa per a la pacient.