La conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica premia el projecte de reforma del parc Salvador Castell d’Algemesí amb una subvenció de 500.000 euros

Connect on Linked in

L’actuació comportarà la rehabilitació i conversió en zona de vianants del tram comprés entre Sant Josep de Calassanç i plaça de l’Argentina



La conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha acordat subvencionar amb 500.000 euros les obres de reforma del parc Salvador Castell en el tram que va des del carrer Sant Josep de Calassanç fins a la plaça de l’Argentina. La conselleria ha fet públic els projectes que rebran ajudes en el marc del programa “Reconstruïm pobles”. Algemesí ha sigut triada entre 300 projectes.



A grans trets la reforma d’aquest tram del parc Salvador Castell comportarà la renovació del paviment, solucionar problemes d’accessibilitat i fer la part de la ronda d’Alzira més amable. La intenció el projecte inicial és respectar les zones verdes existents, harmonitzar l’espai amb les terrasses actuals i compatible amb els esdeveniments que acull aquesta zona al llarg de l’any.



Una de les principals novetats del projecte és convertir en zona de vianants la zona entre el carrer Sant Josep de Calassanç i la plaça de l’Argentina. Per al regidor d’Urbanisme, Edgar Bresó, “no es tracta només de reformar i rehabilitar sinó fomentar un canvi de mobilitat que afavorisca a les persones”.



Respecte al projecte, Bresó considera que és “un projecte important tant per als veïns de la zona com per a la resta de la ciutat pel seu caràcter emblemàtic i referent per a la població”.