La Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València denuncia el caos i la improvisació en l’organització de les Falles

El bàndol faller autoritza les barres per a la venda d’alcohol prohibides pels Decrets anti COVID de la Generalitat

En relació a les fallades de coordinació i els problemes d’informació protagonitzats per l’Aj. de València sobre l’organització de les festes falleres, des de la Coordinadora de l’Hostaleria dels Barris de València ens veiem en la necessitat de denunciar el clima d’improvisació i caos absolut en relació a l’organització dels principals actes fallers, així com de l’aplicació del Bàndol Faller d’enguany i que penalitza especialment a les pimes de l’oci i l’hostaleria de la ciutat de València.

En primer lloc, des de la Coordinadora volem assenyalar que malgrat totes les peticions d’informació realitzada per l’associació davant Alcaldia, Cultura Festiva i Seguretat, sobre com s’anava a organitzar l’Ofrena i quin anava a ser el seu impacte sobre l’activitat de l’hostaleria en el centre històric, fins a aquest matí no s’ha començat a comunicar verbalment sobre la retirada obligatòria de les terrasses o el tancament del perímetre de l’Ofrena Quart-Cavallers-Serrans, per part dels agents de la policia local.

En relació amb l’anterior, les pimes de l’hostaleria, els bars, restaurants i locals d’oci rebutgen la improvisació en l’aplicació de totes aquestes mesures, quan ja s’havia iniciat la setmana fallera, i tots els establiments ja havien realitzat les seues compres i recuperat als treballadors dels ERTEs en funció de les expectatives de treball durant les Falles.

Per desgràcia, i malgrat tot l’anterior, no se’ns ha informat de les característiques del tall, ni de l’accessibilitat a comerços i locals, ni de les previsibles acumulacions de gent al llarg del perímetre, que convertirà el barri en una autèntica ratera durant els dos dies de major activitat, i que ve a suposar una nova garrotada i revés econòmic per a les pimes del centre històric que més han patit la falta d’activitat i les restriccions a l’hostaleria durant els últims 18 mesos i que per culpa de la improvisació de l’Ajuntament, es torna a penalitzar.

Paral·lelament a tota l’anterior, el col·lectiu es veu també en la necessitat de denunciar les profundes discrepàncies i contradiccions que hem detectat entre les normatives establides en els decrets de la Generalitat i el Bàndol Faller, el qual estableix la possibilitat d’instal·lar barres per a l’expedició de consumicions de beguda i menjar en la via pública en tots els barris i zones turístiques de la ciutat, sent que la utilització de les barres per a la dispensació de menjars i begudes està terminantment prohibida en els decrets de la Generalitat Valenciana.

Es tracta d’una situació de la qual s’ha vingut informant puntualment l’Ajuntament, i advertit sobre les possibles implicacions sobre la discrepància en la interpretació d’aplicació de les diferents normatives durant les Falles, i que suposen un autèntic desastre i greuge comparatiu per a l’activitat de les pimes.