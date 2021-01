La Coordinadora insta el Consell que accelere la tramitació del PORN del Túria per a grantizar la protecció dels Moles

Connect on Linked in

La Coordinadora llança una campanya per a exigir al president Ximo Puig que es destinen tots els recursos necessaris per a accelerar la modificació del PORN del PN del Túria que inclou Els Moles



En el vídeo de la campanya, la Coordinadora per a la Protecció dels Moles, demana a Puig que no cedisca al xantatge de la transnacional britànica Intu i accelere la protecció del paratge natural

La Coordinadora per la Protecció dels Moles ha llançat una campanya en la qual reclamen a Ximo Puig que accelere la tramitació del PORN del Parc Natural del Túria que inclou la protecció del Paratge Natural dels Moles.

La campanya ha comptat amb el suport de Perifèries, ONGD especialitzada en la defensa dels béns comuns a través de la cooperació al desenvolupament i la vinculació a moviments socials del nord global. Per al president de l’entitat, Rafa Mauri, donar suport a la defensa del territori i el medi ambient a l’altre costat de l’Atlàntic i posar-se de perfil en aquest, seria incoherent. Mauri ha recordat, a més, que les agressions al medi ambient tant en Abya Yala, nom amb el qual els pobles indígenes denominen al continent americà, com en el mediterrani responen a les mateixes polítiques econòmiques caduques i especulatives que anteposen l’enriquiment d’uns pocs a l’interés general.



Els representants de la Coordinadora mostren la seua inquietud per la tardança en l’aprovació del nou PORN del PN del Túria que, com recorden, inclou el paratge natural dels Moles com a zona de protecció i amortiment del parc. La portaveu de la Coordinadora, Nieves Prat, ha demanat que s’aporten els recursos necessaris a la conselleria de Medi Ambient per a accelerar aquesta modificació i poder incloure els Moles al Parc Natural del Túria, bandejant per sempre el projecte especulatiu de la transnacional estrangera.



A més, des de la Coordinadora, recorden les paraules del president de la Unió Gremial, que advertia que seria un suïcidi cedir davant una empresa que emmalalteix de solvència i que l’única cosa que representa és la política del “pelotazo urbanístic” típic de l’època més fosca, políticament parlant, de la la nostra història recent. I que, a més, es troba en liquidació desfent-se a la carrera de tots els seus centres en l’Estat espanyol i afrontant una caiguda continuada en bossa que la situen a la vora de la fallida.



La Coordinadora que també compta amb el suport del sindicat Intersindical i del Consell Territorial de Participació Ciutadana de Paterna, ha recordat que actualment el paratge natural dels Moles és utilitzat per veïns de tota la comarca per a usos d’esbarjo sostenible i respectuosos amb el medi ambient i no basats en el consum. Uns usos que s’han incrementat enormement arran de l’aparició de la Covid-19. Ja que en aquests moments la ciutadania busca espais oberts pròxims als seus habitatges i en els quals siga possible mantindre la distància de seguretat per a evitar contagis. En aquest sentit, els Moles són un paratge privilegiat per a xiquets i grans ja que la seua gran grandària (prop de tres milions de metres quadrats) permet el gaudi del paratge mantenint la distància de seguretat entre els seus visitants. Segons la portaveu de la Coordinadora, aquests dies, “els Moles estan rebent la visita d’un sector de la ciutadania que no eren usuaris habituals del paratge abans de la Pandèmia. Els Moles s’han convertit en el destí favorit de paterneros i paterneras pels seus valors naturals, la seua gran grandària i també per la seua proximitat, sobretot, a barris com Lloma Llarga, La Coma i l’Alborgí”.

La representant dels conservacionistes també ha recordat que el projecte de protecció per al paratge natural dels Moles, preveu, d’una banda, mantindre els usos que en aquests moments té el paratge: ciclisme, BTTX, running, pràctica de crossfit, senderisme i passeig de gossos, etc. També preservar el patrimoni històric i antropològic (cultius de secà, refugis de pastor, rodes de molí, coves-habitatge, trinxeres, nius de metralladores, etc.).