La Coordinadora per a la Protecció de les Moles demana a Mireia Mollà que la Generalitat interpose el recurs contra la sentència del TSJ sobre Puerto Mediterráneo sense dilació

Aquest matí, una delegació de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles formada pel president d’Unió Gremial, la responsable de Medi Ambient d’Intersindical Valenciana i persones d’associacions veïnals i ecologistes, han tingut una reunió amb Paula Tuzón, secretària autonòmica de Transició Ecològica i Emergència Climàtica, que s’ha compromés a traslladar a la consellera Mireia Mollà la preocupació que tenen les entitats que formen la Coordinadora perquè a mesura que avança el termini per a interposar el recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència del TSJ en el tema de Puerto Mediterráneo, el mutisme del Consell és preocupant.

Per a José Ordóñez, membre fundador de la Coordinadora i present en la reunió, la sentència del TSJ, que invalida l’informe ambiental negatiu de la Generalitat i l’obliga a donar la llicència a Intu condicionada a una sèrie de requeriments, suposa qüestionar la funció i l’abast dels informes ambientals. “És una sentència que pot tindre una repercussió molt major que el tema de Puerto Mediterráneo, ja que pot crear una jurisprudència molt perillosa, que és la de llevar a l’Administració la potestat de no autoritzar un projecte que considera lesiu per a l’interés públic”, ha afirmat. Per això la Coordinadora manifesta la seua perplexitat davant aquesta situació de punt mort. Més encara tenint en compte les pretensions de la promotora respecte als milions d’euros que vol exigir a la Generalitat, és a dir, a tota la ciutadania valenciana, com a indemnització per cada any que ha passat des que el Consell del PP va aprovar inicialment el projecte.

D’altra banda, Francesc Ferrer, president d’Unió Gremial, ha destacat que “en els últims cinc anys s’han perdut 25.000 llocs de treball en el comerç local, i que un macrocentre com Puerto Mediterráneo seria la puntilla a aquest degoteig incessant de tancaments de comerços”. Ha afegit que si el Consell, com preconitza, aposta per un altre model comercial descentralitzat i arrelat al territori, que vitalitze les economies locals, ha de defensar el seu informe ambiental, que també qüestionava els milers de llocs de treball que la promotora deia que es crearien perquè no hi havia cap estudi que l’avalara. En canvi, sí que existeixen estudis que demostren precisament el contrari, que per cada lloc de treball creat en un centre comercial, normalment en precari i amb baixos salaris, es perden dos en el comerç local. A més, donada la piràmide poblacional, amb creixement negatiu, un macrocentre d’aquestes característiques només eliminaria llocs de treball d’altres llocs.

Manuela Latorre, representant d’Intersindical Valenciana, ha recordat a Paula Tuzón la responsabilitat que té el seu departament de prioritzar les polítiques que reduïsquen els impactes sobre el canvi climàtic, com seria un macrocentre com el projectat, que comportaria arrasar un espai natural únic, ple de biodiversitat, que hui dia utilitzen milers de persones per a passejar, anar amb bici i fer altres esports a l’aire lliure. En aqueix sentit, ha transmés a Paula Tuzón la necessitat que l’emergència climàtica siga un eix vertebrador de les polítiques del Botànic, i que per això la ciutadania no entendria que la Generalitat no interposara un recurs per a defensar el seu model ambiental i comercial.

Per la seua banda, Paula Tuzón ha recordat que la Conselleria que dirigeix Mireia Mollà té molt avançat el projecte d’ampliació del Parc Natural del Túria, que inclourà les Moles de Paterna, que demostra el compromís del Consell amb aquest espai natural. Finalment, José Ordóñez ha recordat a la secretària autonòmica que el recurs es fa encara més necessari si el Consell pretén materialitzar aquestes polítiques de protecció del territori amb la inclusió de les Moles de Paterna.