La costa de Sueca comptarà de nou amb el servei d’autobús entre València i Mareny Blau

A partir de demà, 1 de juliol, es restableix la línia d’autobusos entre València i Mareny Blau, suspesa al setembre de 2019 en caducar la concessió amb l’empresa responsable que mantenia fins llavors el servei prorrogat. “Han sigut molt mesos de reunions des dels tres ajuntaments (Sueca, Mareny de Barraquetes i El Perelló) amb els responsables de la Conselleria i de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, per a aconseguir que es restablira este servei, molt demandat per la ciutadania especialment els mesos d’estiu. Ara, per fi, s’ha adjudicat de nou a l’empresa Herca Autobusos i, des de demà, i durant tot l’any, es mantindrà esta línia que té parada en diversos punts de la costa i resulta de gran utilitat per a comunicar als usuaris i usuàries amb València”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

Parades

A partir de demà, es reinicia el servei d’esta línia, que ampliarà el nombre de viatges fins a 7 diaris en període estival, i que tindrà parada en: Gran Via Germanies, Gran Via Marqués del Túria, Alcalde Reig i Centre Comercial El Saler (València);

Càmping València i Avinguda Los Pinares (El Saler);

Encreuament hotel Sidi, Gola de Pujol i Embarcador (Les Gavines);

El Palmar;

Càmping Devesa Garden, rotonda avinguda Les Gavines, i al llarg d’esta mateixa avinguda diverses parades (El Perellonet);

CV-500 – avinguda Roger de Llúria (El Perelló);

Carrer Riu Segura,1 i Càmping Les Palmeres (Les Palmeres);

Carrer València, 6 (Mareny de Barraquetes);

i avinguda Mareny Blau (Mareny Blau).