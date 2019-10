La Cova de l’Hortet de Cullera aportarà dades per a entendre l’economia del Paleolític Superior

Print This Post

L’excavació de la Cova de l’Hortet de Cortés, també coneguda com a Cova del Volcán del Faro de Cullera, ha estat dirigida per J. Emili Aura i Begonya Soler

El jaciment ja va ser excavat als anys 70-80 del segle passat i enguany finalitza la segona campanya per obtener noves dades

El diputat de Cultura, Xavier Rius, i la regidora de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Cullera, Amparo Jover, avancen en noves col.laboracions per acabar els nous estudis

Els treballs d’excavació a la Cova de l’Hortet de Cortés, coneguda també com a Cova del Volcán del Faro a Cullera, s’han dut a terme al llarg de l’estiu per 10 alumnes i professores de les universitats de València i la Complutense de Madrid, sota la direcció de J.Emili Aura, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València, Carlos Verdasco i Begonya Soler, conservadora del Museu de Prehistòria de València.



La utilització d’una bastida ha permés estudiar l’antic tall estratigràfic d’este jaciment que ja va ser excavat als anys 70-80 del passat segle pel Servei d’Investigació Prehistòrica. L’objectiu es obtenir mostres per a establir la seqüència d’ocupació del jaciment i els canvis al llarg del temps. A més, s’ha excavat en dos sectors: al sector N s’han documentat materials històrics i restes de closques marines; al sector A han aparegut restes d’eines de sílex i de fauna que remeten al Paleolític Superior.



El jaciment de Cullera és un dels més importants del Paleolític Superior al sud d’Europa i la nova campanya permetrà “establir els canvis tècnics en la utilització de l’utillatge”, segons explica el director dels treballs, J. Emili Aura, cosa que aportarà “un estudi econòmic amb relació a altres jaciments”.

Tresor patrimonial de Cullera

La conservadora del Museu de Prehistòria de València i codirectora dels treballs, Begonya Soler, comenta que “el projecte el que pretén és recuperar la informació dels materials, traure informació que permetrà connectar els materials recuperats als anys 70-80 amb el jaciment i obtenir noves dades dels caçadors recol·lectors del Paleolític Superior”.

En la recent visita al jaciment, el diputat de Cultura, Xavier Rius, va assegurar que la Diputació de València “garantirà la continuïtat dels estudis fins que s’acabe l’actual programa. Per la importància que té, aquest jaciment, que és un bé patrimonial de Cullera i de tots els valencians i valencianes, intentarem fer la major contribució possible a la seua difusió”.

La regidora de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Cullera, Amparo Jover, en la mateixa línia va destacar que “sabem la importància del jaciment, i per això hem apostat per la conscienciació i s’ha dut a terme una campanya per facilitar que els escolars de la localitat visiten, coneguen i descobrisquen el valor patrimonial del jaciment”.

El Servei d’Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de València, depenent de l’Àrea de Cultura de la Diputació, manté, com en anys anteriors, el seu programa d’excavacions arqueològiques en estiu. Entre els mesos de juliol i setembre s’han realitzat les campanyes corresponents al poblat de l’Edat de Bronze de L’Altet de Palau en la Font de la Figuera; als poblats ibèrics de la Bastida de les Alcusses a Moixent i Pico de los Ajos a Iàtova; i als jaciments paleolítics de la Cova del Puntal del Gat de Benirredrà i la Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna.