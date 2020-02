La Crida als peus de la Torre marcarà l’inici de les Falles 2020 a Torrent

Connect on Linked in

Les comissions infantils desfilaran aquest diumenge en una divertida Cavalcada del Ninot

La ciutat de Torrent es prepara per a donar el tret d’eixida a les Falles 2020. Durant el cap de setmana, els fallers i falleres viuran un intens programa que arrancarà amb la Crida. Les falleres majors de Torrent donaran inici a les esperades festes josefinas als peus de la Torre, el dissabte a les 20 h. Però la Crida no serà l’únic acte i, com a preàmbul a la increïble vetlada, al matí tindrà lloc una macrodespertà, que donarà la benvinguda al nou dia. Perquè els fallers i falleres reprenguen forces, en finalitzar, es degustarà un xocolate calent. A les 8.30 h en l’avinguda Al Vedat.

El diumenge al matí arribarà un dels moments més esperats de les Falles: la Cavalcada del Ninot Infantil. Els més xicotets i xicotetes de cada comissió desfilaran per l’avinguda al Vedat, des de la font de les Granotes fins a arribar a la tribuna, on els esperen les falleres majors de Torrent i les seues corts. A partir de les 10 h, els animalons, dibuixos animats o personatges històrics recorreran els carrers en aquesta divertida cavalcada.

La programació fallera continuarà amb l’associació ADISTO, que el diumenge al matí realitzarà la seua tradicional operació quilo. A les 12 h en la parròquia de la Sagrada Família per a, seguidament, els xics i xiques de l’associació recorreran els carrers acompanyats de dolçaina i tabalet.

El foc i la música passejaran pels carrers de la capital de l’Horta Sud de la mà del Carnestoltes. Com a marca la tradició, l’Escola d’Adults de Torrent organitza, un any més, aquesta esperada festa on participarà l’alumnat del centre, així com altres associacions. Les comparses i xarangues iniciaran el seu recorregut a les 20 h en la plaça de Sant Pasqual. La Colla de Dimonis de Massalfassar faran les seues divertides diableries oferint un grandíssim espectacle de foc. Un sopar i ball amb orquestra al pati del Centre Cultural de Vora Séquia donarà per finalitzat el programa d’activitats.

Emmarcat en les Activitats Històriques que l’Associació de Veïns El Vedat ha posat en marxa, el divendres a les 19 h, l’agenda continuarà amb el cicle de xarrades sobre la Guerra Civil Espanyola. En aquesta ocasió es descobrirà com era la vida quotidiana a Torrent durant la Guerra Civil espanyola, 1936-1939.

Els veïns i veïnes de Torrent amb arrels andaluses celebraran aquest diumenge al matí el Dia d’Andalusia; una jornada carregada d’activitats que comptarà amb un acte institucional a les 10.30 h en el pavelló El Vedat.

No pot faltar, com cada cap de setmana, les propostes musicals que, en aquest cas, també són solidàries. D’aquesta forma, la Banda Simfònica del Cercle Catòlic oferirà un concert a benefici de mans Unides. El diumenge a les 19 h en el Auditori.