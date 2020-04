La cultura a Alzira en temps de pandèmia

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura, conscient de la importància de la cultura com el millor antídot contra l’avorriment, va posar en marxa diverses actuacions per tal de fer front a la situació de confinament iniciada al mes de març. Assumírem que era absolutament necessari mantenir un accés fàcil a la cultura per a tots els alzirenys i alzirenyes ja que venien dies difícils.

Els regidors i les regidores de Compromís sempre hem potenciat els actes participatius, solidaris i alegres que tenen lloc a les nostres places i carrers. Però, donades les circumstàncies, hem actuat amb responsabilitat i hem promogut activitats culturals que ajuden a entretenir i a conscienciar la gent perquè es quede a casa mentre dure la pandèmia.

Ja han passat més de 40 dies i, en fer un primer balanç de la gestió cultural feta, volem manifestar el nostre agraïment a tots els veïns i veïnes per la gran acceptació amb què han acollit i dut a cap les nostres propostes. I també per la seua comprensió per aquelles iniciatives que no hem pogut realitzar per qüestions de seguretat i sanitàries.

Cal destacar la implicació dels tècnics de cultura: Jordi Verdú, Óscar Valiente, Jorge Palau, Elisa Torremocha, Lambert Penalba, Asun Perepérez així com Elsa Esplugues i els seus equips perquè s’han bolcat en el seu treball -la major part fet telemàticament- aportant imaginació i recursos.

Hem treballat en coordinació amb les regidories d’Educació, Serveis socials i Festes, però també amb Turisme i Sanitat per tal d’oferir un gran ventall d’opcions d’entreteniment i de divulgació.

Esperem tornar a la normalitat el més prompte possible i oferir espectacles, concerts, exposicions, cinema i encontres que facen d’Alzira una ciutat alegre, amable i solidària.

Aquestes són algunes de les actuacions realitzades:

1- difusió d’activitats a través de les xarxes socials i d’Alzira ràdio de la campanya “Cultura a casa” espectacles infantils, teatre, dansa, circ, concerts, recitals… el “Nanofest TV” un programa on han participat artistes i monitors locals i que ha tingut més de 3300 reproduccions el dia de l’estrena. “Contes per a la ràdio“: dedicats als xiquets i xiquetes que compleixen anys eixe dia. “Pintant a casa”. exposició dels treballs dels alumnes de l’Escola d’arts plàstiques municipal d’Alzira. “Les bibliotecàries i els bibliotecaris amb Carmelina Sànchez Cutillas” que organitza l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2- activitats de creació personal que podem compartir com “Tu sí que pintes”. de dibuixos per a pintar de persones que tenen un especial protagonisme durant la pandèmia. 2 concursos de relats breus 1. Tema: Què faràs el primer dia que pugues entrar de nou a la teua biblioteca?. 2. Tema: Relats des de la finestra. 2 concursos de dibuix: 1. Disseny de samarreta. Tema: Anirem de festa. Com t’agradaria celebrar el primer dia que puguem tornar a la normalitat. 2. Tema: “La finestra indiscreta. Dibuixa el que veus des de ta casa. 2 concursos de decoració de balcons: 1. Dia del llibre. 23 d’abril”: cartell amb el dibuix d’una flor i el títol d’una obra recomanada. 2. La festa del Nanofest TV