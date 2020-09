La Cultura torna a l’Alcúdia

Connect on Linked in

La inauguració d’una exposició i un concert de Dani Miquel són els dos primers actes amb què es reprèn l’activitat a la Casa de la Cultura



Ahir de vesprada es va inaugurar l’exposició “Sobre l’espai i l’instant”, el que supossava la primera obertura al públic de les instal·lacions de la Casa de la Cultura de l’Alcúdia després de que haguera de tancar a març a causa de la crisi de la Covid-19. Ara, obrin de nou les seues portes, sols per realitzar activitats programades, amb les màximes mesures de seguretat: accés individual, desinfecció obligatòria de mans, control de temperatura, etc.



“Sobre l’Espai i l’Instant” és una exposició col·lectiva de FotoEspaiGandia en la que han participat quatre fotògrafs i quatre escriptors: Francesc Vera, Xavier Mollà, Pep Aparici i Natxo Francés els fotògrafs; i Clàudia Serra, Paco Company, Rafa Gomar i Maria Josep Escrivà, els escriptors.



La idea és presentar les diferents sessions fotogràfiques, separades amb marcs i colgades a les parets, acompanyades de textos, ja siga de forma individual, o com a peu de la imatge. Tota l’exposició queda recollida, a més, a un catàleg que publica previament l’editorial Efímer, i que s’ofereix a tots els assistents. El projecte de fer una exposició conjunta entre imatges i texts funciona des de fa ja cinc anys, i a l’Alcúdia portaren un altra exposició on gastaven la mateixa fórmula al 2017, “10 al nostre/vostre gust”.



A l’acte va acudir l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, acompanyat d’altres membres de la corporació, i els quatre fotògrafs participants. L’aforament de la sala d’exposicions estava limitat a 15 persones, i durant tot el temps que dura la inauguració va estar complet.



Mentre esperaven, els assistents podien gaudir d’una selecció de curtmetratges valencians del anomenat catàleg de CURTS, un servei de distribució gestionat per la Filmoteca i l’Institut Valencià de Cultura per donar visibilitat a les produccions valencianes. Encara que la projecció estava prevista per a la sala de conferències a maig, la situació actual ha fet que finalment els quatre curtmetratges d’animació i els tres de ficció es reproduiren a diferents espais de la Casa de la Cultura.



Per a esta vesprada hi ha programat un concert del cantant local Dani Miquel, tot un festival per als xiquets i xiquetes a ritme de dolçaina. La reserva d’entrades es devia fer via telefònica al llarg de la setmana per assegurar que els espectadors se situen a diferents altures, i no coincidir amb altres unitats familiars ni davant, ni darrere, ni als costats. L’accés a la sala es farà de forma organitzada, guardant les distàncies de seguretat, i en grups xicotets que permeten una aplegada al seient ràpida i sense problemes.



La programació de la Casa de la Cultura continua avant i acollirà el proper 18 de setembre el teatre “Historia de una maestra”, de Cactus Teatre, i la setmana següent, el 25, el concert de Back to Lyrics. A més, hi ha programada per al dijous 17 de setembre la presentació online del llibre “Memòria sobre les epidèmies de còlera-morbo-asiàtic hagudes en l’Alcúdia en els anys 1885 i 1890”, la nova incorporació a la línia de publicacions editorials municipals.