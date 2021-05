La Cuna de Campeones compta aquesta temporada amb 95 pilots d’onze països

Connect on Linked in

Un total de 95 pilots es divideixen en sis categories des dels sis anys

Onze nacionalitats conflueixen aquesta temporada en l’escola de motociclisme del Circuit Ricardo Tormo

La Cuna de Campeones continua creixent any rere any. Des que es va crear, l’escola de motociclisme del Circuit Ricardo Tormo és la referència mundial per als pilots més joves l’objectiu dels quals és pegar el salt a l’esport d’elit internacional amb el pas dels anys.

Tant en entrenament com en competició, la Cuna continua demostrant que és una de les principals vies de creixement personal i professional en el món de les motos, i és que en les classificacions dels més menuts no només compta la puntuació de les carreres, sinó també les notes que trauen a escola.

Aquesta temporada, l’equip de la Cuna de Campeones està format per un total de 95 pilots dividits en sis categories: 25 pilots en Minimotos, 22 en MiniGP110, 32 en Moto5, tres en Moto4, nou en Promo3 i quatre en la Hawkers European Talent Cup del FIM CEV Repsol. Joves pilots arribats des de diferents punts del món i les seues famílies han triat la Cuna de Campeones com l’escola adequada per a la seua formació, i és que, d’aquests 95 pilots, trobem participants d’onze nacionalitats diferents.

A més de comptar amb el gruix de pilots arribats des de diferents territoris de la geografia espanyola, la Cuna de Campeones compta amb set pilots portuguesos (Lucas Gaspar, Miguel Luis Henrique, Oliver Cantos, Vasco César Fonseca, Gonçalo Dias Capote, Pedro Valera de Matos i Martim Marco Ramos) un tailandés (Tanutchanon Sripetchsuwan), set alemanys (Ole Saeuberlich, Raul Klaus, Colin Friba, Kristoffer Konig, Lars Weissensee, Ben Wiegner i Mika Siebdrath), un andorrà (Eric Da Silva Coelho), dos estatunidencs (Kensei Matsudaira i Mikey Sánchez), quatre polonesos (Maksymilian Palmowski, Robin Siegert, Igor Teske i Jeremiasz Wojciechowski), un holandés (Jayant Chote), un francés (Elliot Kassigian), un anglés (Kyle Payne) i un irlandés (Casey O’Gorman).

Aquests són els pilots que actualment estan en procés de formació a l’escola del Circuit, i molts dels que hi han passat en els anys anteriors estan ja triomfant arreu del món en competicions internacionals de renom, com el Mundial de MotoGP o el Mundial de Superbikes. Cal destacar que, enguany, un total de 19 pilots que han passat per la Cuna de Campeones participen en el mundial de motociclisme, repartits en les categories de Moto3, Moto2 i MotoGP. En aquestes, els pilots que han entrenat i competit en la Cuna durant alguna etapa de la seua formació estan triomfant, i és que actualment Pedro Acosta lidera de manera destacada el Mundial de Moto3, Raúl Fernández, en el seu primer any en Moto2, està a un sol punt del primer classificat i, en MotoGP, Joan Mir defensa el títol de campió del món.

A més, aquesta temporada ja es comencen a veure fruits de l’intens treball de l’equip de l’escola del Circuit Ricardo Tormo amb un gran inici dels seus pilots: en competicions tan disputades com la Hawkers European Talent Cup, Adrián Cruces, Hugo Millán i Xabi Zurutuza són els tres líders de la classificació, i David González és el primer classificat de la categoria de Promo3 de l’ESBK.