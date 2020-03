La delegada del Govern assisteix a la Junta Local de Seguretat de Mislata que reforçarà la presència a Falles

Connect on Linked in

La nova delegada, Gloria Calero, ha copresidido la reunió al costat de l’alcalde Carlos F. Bielsa, en la qual s’han presentat els informes que avalen a Mislata com una de les ciutats més segures d’Espanya



La Junta Local de Seguretat de Mislata s’ha reunit per a tractar com a punt principal la coordinació dels cossos de seguretat de cara a les pròximes Falles 2020.

Una Junta que va estar copresidida per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, qui visitava oficialment la ciutat per primera vegada. A aquesta reunió va acudir també el subdelegat del Govern a València, Roberto González Cachorro, el tinent d’alcalde i regidor de Recursos Humans, Ximo Moreno, i comandaments dels diferents cossos de seguretat de l’estat, tant de Policia Local com de Policia Nacional.



En la reunió es va abordar principalment el dispositiu especial de seguretat i els diferents protocols d’actuació durant els pròxims dies de Falles

En concret, es van establir les zones d’incidència, les especials mesures de seguretat en els actes multitudinaris, o l’increment de la presència policial com a element de vigilància preventiva, entre altres. La Junta va servir també per a renovar els convenis de l’Ajuntament de Mislata amb l’Estat i per a presentar els informes que continuen avalant a Mislata com una de les ciutats més segures d’Espanya.

En finalitzar la Junta Local de Seguretat, la delegada del Govern, Gloria Calero, en tractar-se de la primera visita oficial a l’Ajuntament de Mislata, va signar en el Llibre d’Honor de la ciutat.