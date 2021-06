La delegada del Govern es reuneix amb el cardenal Cañizares

Print This Post

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha mantingut aquest divendres una reunió amb Antonio Cañizares, cardenal i arquebisbe de València, en el Palau del Temple, seu del Govern d’Espanya en la Comunitat Valenciana. Durant la trobada, la delegada del Govern ha traslladat a l’arquebisbe que per a la celebració de qualsevol esdeveniment, religiós o civil, s’ha de complir amb la normativa sanitària per a protegir la salut de la ciutadania. L’Arquebisbat va traslladar a la Delegació del Govern una sol·licitud per a celebrar d’una manera simbòlica el Corpus. Gloria Calero ha explicat a Cañizares que la sol·licitud compleix amb tots els requisits administratius i ha oferit la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè es desenvolupe amb totes les garanties.