La delegada del Govern, Gloria Calero, subratlla que la DGT al costat de les FCSE “mantindran els reforços de control de trànsit durant el pont de l’1 de maig”

A partir de demà s’intensificaran els controls en les eixides de les ciutats per a evitar els desplaçaments a segones residències



També s’adequaran les actuacions policials per a donar resposta a les noves situacions de desescalada

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha manifestat que a partir de demà la Direcció General de Trànsit juntament amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les Policies Locals “mantindran els reforços en les carreteres de la Comunitat Valenciana, les artèries d’eixida de les grans ciutats així com en les zones turístiques per a evitar els desplaçaments no desitjats a segones residències durant el pont de l’1 de maig”.

Calero ha subratllat que l’objectiu d’aquests dispositius serà “impedir les accions d’una minoria insolidària, perquè a pesar que ens acostem a un nou escenari, encara estem en estat d’alarma que restringeix la mobilitat ciutadana per a donar resposta a l’extensió del virus”.

Així mateix, la delegada ha indicat que “totes les actuacions policials s’adequaran als nous escenaris que s’obrin en la desescalada”, com són l’eixida dels menors de 14 anys, ja en marxa, o els passejos i la realització d’esport a partir del dia 2 de maig.

Paral·lelament, també ha sol·licitat als voluntaris de Protecció Civil que davant l’arribada del pont i les noves situacions “incrementen la seua labor pedagògica en les hores centrals del dia”.

Calero ha recordat que “enfront de la majoria de ciutadans que sap que complir amb la normativa salva vides, ens trobem amb irresponsables que posen en risc a tots els altres”. Davant aquesta situació, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat “continuaran actuant”.

Des que es va posar en marxa l’estat d’alarma Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policies Locals han detingut a 1.066 persones en la Comunitat Valenciana i han emés 107.753 propostes de sanció.