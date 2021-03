La Delegada del Govern visita Mislata per a conéixer en primera persona diverses necessitats del municipi

Connect on Linked in

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha acompanyat a Gloria Calero al barri del Quint per a conéixer l’entorn on podria construir-se la nova Comissaria de Policia Nacional i es crearan nous aparcaments públics mitjançant la cessió de l’antic heliport



Per a l’alcalde, “la predisposició del Govern d’Espanya és molt positiva per a Mislata, i entenem per totes dues parts la necessitat de solucionar necessitats històriques de la ciutat”



La Delegada del Govern, Gloria Calero, ha visitat Mislata aquest matí. En primer lloc ha passat per l’Ajuntament, on ha sigut rebuda per membres de l’equip de govern i el propi alcalde. Ja en el Saló de Plens, han mantingut una reunió de treball en la qual Bielsa ha posat sobre la taula les necessitats del municipi a nivell d’infraestructures que depenen del govern.



Posteriorment, acompanyada per l’alcalde, la delegada ha conegut de primera mà l’entorn urbà del barri del Quint, on el consistori fa uns mesos va sol·licitar la possibilitat d’una cessió temporal de l’antic heliport de l’Hospital Militar, que ja està condicionat per a convertir-lo en un ampli aparcament amb capacitat per a prop de 400 vehicles, que milloraria notablement les necessitats del barri.



En el mateix entorn del camí del Quint, que actualment porta a una zona sense urbanitzar, se situa una parcel·la de dotació municipal que podria destinar-se a la futura Comissaria de Policia Nacional, una reivindicació històrica del cos nacional, que podria veure’s complida en aquesta etapa amb la redacció d’un projecte per a la seua construcció.