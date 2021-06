La depuradora de Massarrojos es convertirà en estació de bombeig per a millorar la depuració i reutilització de l’aigua

Connect on Linked in

Elisa Valía destaca la nova infraestructura, que també inclourà un xicotet dipòsit de tempestes, dóna solució definitiva a la depuració després de cinc anys

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, reconvertirà l’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Massarrojos en una estació de bombeig d’aigües residuals i en un dipòsit de tempestes, després de l’aprovació en Junta de Govern. La previsió és que els treballs, per als quals ha sigut necessària la coordinació entre administracions, comencen en qüestió de setmanes i estiguen acabats en sis mesos.

El projecte compta amb una inversió que supera els 350.000 euros i dóna solució al tractament del cabal d’aigua que fins al moment rep la depuradora, incrementat des de la construcció de la EDAR fruit del creixement i la transformació urbanística de l’entorn. La planta està dissenyada per a tractar 240m3 d’aigua al dia, però en l’actualitat depura el doble. La depuradora està sotmesa a molta pressió de treball en alguns moments perquè les seues dimensions i capacitat ja no són suficients per a atendre la demanda.

“Esta reconversió es venia plantejant des de feia cinc anys i és necessari actuar per a oferir solucions i buscar l’eficiència de les infraestructures, que deuen necessàriament evolucionar cap a la sostenibilitat i el millor rendiment possible”, ha explicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua a València, Elisa Valía.

A més, la situació actual obliga al fet que un camió s’acoste a la depuradora dues vegades a la setmana per a retirar els llots que s’empren en el tractament de depuració. “Amb l’actuació que escometrem també eliminarem alguns costos addicionals que ja no seran necessaris”, ha puntualitzat Valía.

La nova estació bombejar l’aigua al sistema de sanejament de Rocafort i a través del col·lector metropolità l’aigua anirà a parar a la depuradora del Carraixet, que presenta més capacitat i disposa d’una línia de tractament terciari, procés addicional necessari per a aconseguir la qualitat de l’aigua depurada requerida per a la seua reutilització.

Segons paraules de la regidora, “en el Cicle Integral de l’Aigua tenim una mirada profundament mediambiental pel que, pensant en un futur, no podíem invertir en l’actual depuradora de Massarrojos tal com està, donada l’evolució del seu entorn i el cabal que ha de tractar ara mateix, tenint en compte la impossibilitat d’incorporar un sistema de tractament terciari. L’aigua és un bé escàs i resulta essencial el seu aprofitament, una cosa en la qual treballem de manera estratègica des del Cicle Integral de l’Aigua. No podem perdre de vista que amb la inversió que realitzem conduirem el recurs hídric a una depuradora més gran que sí que pot albergar el tractament terciari i, per tant, obri més el ventall d’opcions per a la reutilització d’aigua”.

Quant a la funcionalitat que tindrà la futura estació de bombament com a depòsit de tempestes, la infraestructura sumarà la seua capacitat de recollida d’aigua de pluja a l’actual dipòsit amb el qual compte Massarrojos (4.000 m³) i des d’on s’injecten les pluvials no contaminades al subsòl. Segons Valía “aprofitarem la configuració de l’actual EDAR per a adequar-la i convertir-la en un xicotet dipòsit per a millorar la gestió dels episodis de pluja, cada vegada més intensos i més complexos de gestionar”.