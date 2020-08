La desocupació i la contractació en la Ribera millora en el mes de juliol de 2020

Connect on Linked in

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de juliol de 2020 en la Ribera, s’ha situat en 23891 persones, és a dir, 939 aturats menys que el mes de juny, una disminució mensual del 3’78%.

Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes 4366 aturats més que el mateix mes del 2019 el que suposa un increment de desocupació anual del 22’36%.

Quant a la contractació, s’han registrat 11836 contractes al juliol 2020, la qual cosa ha suposat 1625 contractes menys que en el 2019 és a dir un 12’07% de disminució interanual. Per gèneres, 4565 han sigut a dones (38’57%) i 7271 a homes (61’43%). La contractació indefinida mensual és de 619 contractes i la contractació temporal és de 11217 contractes el que significa un 5’23% en indefinits i la temporal un 94’77%. Els contractes han sigut tant en els temporals com en els indefinits, un 73’99% a jornada completa i un 26’01% a temps parcial.

Raül Roselló, Secretari Intercomarcal d’UGT-PV analitza que els ERTES estan demostrant la seua eficàcia com a instrument de protecció enfront de la destrucció d’ocupació i empreses, per això UGT dona suport al manteniment d’aquest mecanisme al mateix temps que reclama la necessitat d’impulsar la reincorporació dels treballadors en les activitats represes, prevalent els ajustos de capacitat en hores de treball i no en ocupacions.

Les dades del mes de juliol apunta a una tímida activació de l’ocupació iniciada el mes de maig, en aquest sentit Roselló alerta que l’ocupació que es crea és precari: un terç dels contractes és a temps parcial i encara el 94’77% són temporals. Tan sols 5’23 de cada 100 són indefinits. Unes dades que per a UGT mostren la fragilitat del nostre mercat laboral, capaç de destruir ocupació de manera massiva en un espai breu de temps, per això el sindicat exigeix derogar l’actual normativa laboral que sustenta aquesta situació.

Especial esment mereix per a Roselló la situació de la joventut, col·lectiu extremadament danyat per la pandèmia en la seua realitat i expectatives laborals i econòmiques. Una gran part d’aquest col·lectiu treballa en el macrosector turístic, en hostaleria i serveis, activitats tremendament afectades per aquesta crisi provocada per una pandèmia sense precedents. Per això UGT exigeix mesures per a atallar la pèrdua d’ocupació en els sectors turístic, hostaleria i serveis.