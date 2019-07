La Diputació ajuda a exhumar les restes de dues víctimes de la rereguarda republicana

Print This Post

Els arqueòlegs van obrir a principi de setmana una fossa en el cementeri d’Alfarp en la qual esperen identificar les restes de dues dones que van aparéixer mortes en 1937 en ‘Les Pedreres’

L’àrea de Memòria Històrica de la Diputació de València continua el seu treball de recuperació i identificació de les restes de víctimes de la Guerra Civil. Amb l’objectiu de fer justícia i reparar atenent les peticions de familiars, la corporació provincial va iniciar a principi de setmana l’obertura d’una nova fossa, aquesta vegada en el cementeri d’Alfarp, en la qual s’espera trobar les restes de dues víctimes de la rereguarda republicana.

Els arqueòlegs de ArqueoAntro treballen en la recuperació i identificació de les restes de dues dones els cadàvers de les quals van ser trobats el 24 de gener de 1937 en el paratge de ‘Les Pedreres’, en el terme de la localitat valenciana d’Alfarp. Amb la informació de la qual disposa l’àrea de Memòria Històrica i les dades aportades per familiars, es creu que aquestes dones van ser represaliades per la rereguarda republicana.



En paraules de l’arqueòleg Miguel Mezquida, que coordina l’exhumació en el cementeri d’Alfarp, “això demostra que la fi d’aquests treballs és emparar a les víctimes de tots dos bàndols, tant del franquisme com de la rereguarda republicana”. Mezquida explica que el fet d’obrir més fosses amb víctimes del franquisme “es deu al fet que les que contenien les restes de represaliats pels republicans ja es van exhumar en la seua gran majoria fa anys”.



Queden algunes com la d’Alfarp, els treballs de la qual finalitzaran previsiblement entorn del 12 de juliol, després de la qual cosa es procedirà a la identificació de les víctimes acarant mostres d’ADN. En la present legislatura s’han recuperat les restes de mig miler de víctimes de la Guerra Civil espanyola, en la seua immensa majoria represaliats pel franquisme, i al final del present any s’espera elevar aqueixa xifra per damunt de les 700.