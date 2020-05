La Diputació crearà un Fons Social per a cobrir la factura de l’aigua enguany a les famílies més vulnerables

Connect on Linked in

L’empresa Egevasa, amb majoria de capital de la corporació provincial, dotarà un fons de més de 600.000 euros perquè els ajuntaments paguen en 2020 el servei a aquells que no podran fer front

Els convenis podran realitzar-se en els 52 ajuntaments als quals proveíx d’aigua potable l’empresa de la Diputació, que oferix també facilitat de pagament a xicotetes empreses i autònoms

La Diputació de València, a través de l’empresa Egevasa, proposa als ajuntaments als quals presta proveïment d’aigua potable la creació d’un Fons Social que permeta cobrir el pagament de les factures a les famílies més vulnerables, la situació de les quals ha pogut agreujar-se a conseqüència de la crisi de la COVID-19.



Egevasa, amb majoria de capital de la corporació provincial, ha decidit plantejar solucions davant els efectes de la pandèmia, que porta amb si la suspensió d’ocupacions i activitat econòmica en general. Davant esta situació i pensant en el perfil dels clients als quals presta servei, l’empresa de subministrament d’aigua ha plantejat als ajuntaments ajudar als col·lectius més vulnerables, especialment les famílies que disposen de menys recursos per a pagar les factures, així com xicotetes empreses i autònoms colpejats per les conseqüències de la crisi.



En paraules de Rafa García, vicepresident de la Diputació i responsable del Consell d’Administració d’Egevasa, “en el context actual de crisi sanitària, amb greus conseqüències econòmiques, hem d’estar molt atents a les necessitats dels municipis, de les seues veïnes i veïns, del seu teixit productiu i molt especialment dels col·lectius que més necessiten les ajudes de les administracions per a disposar de serveis de primera necessitat com l’aigua potable”.



En la línia d’actuació de la Diputació davant la crisi, garantint la liquiditat dels municipis per a fer-li front, Egevasa ha traslladat als 52 ajuntaments als quals presta servei la possibilitat de crear un Fons Social Especial 2020 destinat a sufragar les factures del servei d’aigua potable al col·lectiu domèstic en risc d’exclusió. Este Fons Social tindria una dotació màxima de 622.000 euros a repartir entre els proveïments gestionats per Egevasa i seria administrat pels Serveis Socials de cada ajuntament, que té identificats als usuaris qualificats en situació de pobresa energètica.



Amb esta dotació, que cobriria els serveis d’aigua potable, clavegueram i comptadors prestats per Egevasa, l’empresa estima que podria fer-se càrrec de més de 20.000 factures i beneficiar a unes 10.000 famílies, al voltant del 9% del total d’abonats domèstics. En el cas de serveis prestats per tercers, els ajuntaments poden establir fórmules similars a les plantejades per Egevasa ells mateixos o gestionant les taxes pertinents amb estes entitats.



Egevasa aportarà 32.000 euros a fons perdut que es restaran de l’import total que abast el Fons Social, una vegada conegut el nombre d’ajuntaments que decidisquen sumar-se després d’aprovar-lo en els seus plens. La diferència entre el Fons Social i esta quantitat a fons perdut serà el Fons Recuperable (FR) que l’empresa de subministrament d’aigua aplicarà en les factures a partir de gener de 2021 a raó de 0,125 euros per abonat i mes, en el cas que el consistori s’haja adherit al Fons Social. Egevasa finançarà la recuperació sense interessos d’este FR durant els tres pròxims anys.



Pimes i autònoms



Per a altres col·lectius com a xicotetes i mitjanes empreses i autònoms als quals l’Administració ha reconegut la prestació extraordinària per cessament d’activitat, i que puntualment no poden fer-se càrrec de les factures, Egevasa posarà a la seua disposició convenis de pagament per a fraccionar el deute pendent, perquè siga abonat en quotes de sis mesos sense cost financer.



En compliment de les mesures implantades pel Govern durant l’estat d’alarma, Egevasa no efectuarà talls de subministrament i amplia el període voluntari de pagament a 90 dies. Al mateix temps, l’empresa de gestió del cicle de l’aigua demana responsabilitat i solidaritat a aquelles empreses i particulars que poden fer front al pagament regular de les factures.