La Diputació distribuïx 1,9 milions d’euros en ajudes per al centenar de municipis turístics valencians

La Diputació de València distribuirà prop de dos milions d’euros entre els 101 municipis turístics de la província, en el marc del Fons de Cooperació Municipal en el qual participa la Generalitat al costat de les diputacions de València i Castelló, que compta amb un apèndix per a pobles en risc de despoblació i un altre per a dinamitzar l’economia d’estes localitats considerades turístiques.

El diputat de Turisme, Jordi Mayor, explica que les ajudes arribaran de manera àgil i eficaç als ajuntaments i funcionaran com les del Fons de Cooperació, és a dir, que es podran destinar a inversió i despesa corrent, a més de respectar l’autonomia municipal.

L’aportació de 1,9 milions d’euros se suma als 1,6 milions assignats per la Diputació als municipis en risc de despoblació i als 60 milions que la corporació valenciana ha repartit enguany entre les 266 localitats valencianes en el marc del Fons de Cooperació Municipal, el triple de la quantitat destinada pel Consell a la província en este programa conjunt de finançament local.

Sota els principis d’objectivitat i equitat i tenint en compte indicadors de població i activitat turística, la distribució de l’aportació provincial entre els 101 ajuntaments valencians va des dels 9.300 euros de pobles com Sollana fins als 108.000 euros de Gandia, passant pels 53.000 euros de Sagunt o els 98.000 de Cullera entre altres.

Totes les comarques valencianes compten amb algun municipi o municipis catalogats com a turístics i, per tant, estan incloses en este fons de naturalesa incondicionada i no finalista. Les més representades en el programa són la Safor amb 15, la Serrania amb 11 i la Vall d’Albaida i el Camp de Túria amb una desena de localitats turístiques que rebran este ingrés.