La Diputació distribuïx un miler de portàtils entre els ajuntaments per a ajudar en la seua transformació digital

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’àrea de Modernització que dirigix Mentxu Balaguer ha rebut el lot d’ordinadors que completarà l’enviament realitzat en juny als municipis amb escàners, webcams i lectors de targetes

La Diputació de València distribuirà en els pròxims dies poc més d’un miler d’ordinadors portàtils entre els 266 municipis de la província, les 25 mancomunitats i les tres entitats locals menors, en funció de la seua població, amb l’objectiu d’avançar en la implantació de l’administració electrònica local. Este enviament completarà el realitzat en juny als ajuntaments amb 500 escàners, 1.200 lectors de targetes i 1.500 webcams, en el marc de la transformació digital impulsada per l’àrea de Modernització que dirigix Mentxu Balaguer.

En paraules de la diputada Balaguer, esta ajuda “reforça l’aposta per l’administració electrònica i la modernització dels nostres ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors per a millorar i agilitar tots els processos administratius”. La renovació d’equips informàtics, en col·laboració amb el Grup Inetum, ha comptat amb una inversió de vora un milió d’euros per part de la Diputació.

Amb l’enviament d’este segon lot de material informàtic, 83 pobles menors de 1.000 habitants hauran rebut dos ordinadors portàtils, dos càmeres web, dos lectors de targetes i un escàner; els 49 entre 1.000 i 2.000 habitants, quatre ordinadors portàtils, cinc webcams, quatre lectors de targetes i un escàner; els 56 municipis entre 2.000 i 5.000 habitants, sis ordinadors portàtils, set càmeres web, sis lectors de targetes i dos escàners; els 26 entre 5.000 i 10.000, sis ordinadors portàtils, huit càmeres web, sis lectors de targetes i tres escàners; els 21 de 10.000 a 20.000 tindran set ordinadors portàtils, nou càmeres web, set lectors de targetes i tres escàners; i finalment, els 30 pobles majors de 20.000 hauran obtingut quatre ordinadors portàtils, nou càmeres web, quatre lectors de targetes i dos escàners.

Les mancomunitats han rebut en total 84 ordinadors portàtils, 97 càmeres web, 84 lectors de targetes i 29 escàners, i les entitats locals menors 10 ordinadors portàtils, 11 càmeres web, 10 lectors de targetes i quatre escàners.