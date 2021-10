La Diputació i Piroval oferiran espectacles pirotècnics en 15 municipis en la festa del 9 d’Octubre

Print This Post

La Diputació de València ha acollit este divendres la presentació de la segona edició de ‘Torna la Llum’, el projecte finançat per la corporació provincial i organitzat per l’Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) amb l’objectiu de contribuir a la reactivació d’un sector greument afectat per la cancel·lació d’esdeveniments i festes populars a causa de la pandèmia.

Acompanyats per la vicepresidenta Mª Josep Amigó, el president de la Diputació, Toni Gaspar la presidenta de Piroval, Mª José Lora, entre altres, han profunditzat en els detalls del retorn de ‘Torna la Llum’.

En esta ocasió, els espectacles pirotècnics programats per al 9 d’Octubre, amb una duració aproximada d’11 minuts, tindran lloc a 15 localitats valencianes, que gaudiran de la pólvora gràcies a la corporació provincial.

L’event ha consistit en l’enumerament dels municipis seleccionats per l’organització i la presentació del cartell de l’esdeveniment, obra de l’artista de Llombai Martín Forés, qui combina la creació de cartells amb les arts plàstiques i decoratives.

La corporació que presideix Toni Gaspar va invertir l’any passat 300.000 euros en aquesta iniciativa que va contar amb més de 7.000 quilos de material pirotècnic. Enguany es repeteix la mateixa quantia per finançar la segona edició.