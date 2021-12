La Diputació millora l’administració electrònica i la mobilitat en els llocs de treball a Alzira i la Barraca amb la dotació d’equips tecnològics

Connect on Linked in

La corporació provincial completa el lot d’ajudes en espècie amb l’enviament de sis ordinadors portàtils

El passat mes de juny les entitats locals ja reberen 11 càmeres web, 6 lectors de targetes i 3 escàners

Els Ajuntaments d’Alzira i la Barraca d’Aigües Vives han rebut recentment els ordinadors portàtils facilitats per la Diputació de València dins del programa «Ajudes en espècie destinades a la dotació d’ordinadors portàtils, escàners i un altre equipament per a les entitats locals de la província de València». Alzira i la Barraca han sigut inclosos en esta campanya d’ajudes en espècie que ha impulsat la corporació provincial amb l’objectiu de proporcionar a les entitats locals els mitjans materials necessaris per a contribuir a un millor nivell en el desenvolupament dels seus serveis i la implementació més efectiva de l’administració electrònica, alhora que dotar-los de mobilitat en els llocs de treball, especialment arran de la pandèmia de la COVID-19.

La dotació assignada als municipis és la següent: per a Alzira, 4 ordinadors, 9 càmeres web, 4 lectors de targetes i 2 escàners, amb un valor total de 3.663,44 euros; per a la Barraca d’Aigües Vives, 2 ordinadors, 2 càmeres web, 2 lectors de targetes i 1 escàner, per valor de 1.694,22 euros. L’Àrea de Modernització de la Diputació de València ha rebut el lot d’ordinadors portàtils que completarà l’enviament realitzat el juny passat als municipis beneficiaris d’esta línia d’ajudes amb escàners, càmeres web i lectors de targetes. La Diputació distribuïx estos dies un total d’un miler de portàtils entre els ajuntaments per a ajudar en la seua transformació digital.

La renovació dels equips informàtics és una competència de la Diputació de València dins dels serveis d’assistència tècnica en matèria informàtica i de comunicacions que presta als ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la província, per a oferir-los aplicacions i serveis sobre diverses àrees de la gestió municipal, entre les quals es troba l’administració electrònica, peça bàsica en la gestió de les entitats, assenyalen des de la corporació provincial.

«És voluntat de la Diputació continuar i ampliar l’assistència i la cooperació que s’oferix a les entitats esmentades en matèria de tecnologies de la informació, i proporcionar-los nou equipament informàtic que ajude a renovar i complementar el ja existent, per a contribuir així a una millora dels serveis que es venen prestant encaminats a una implantació més eficaç de l’administració electrònica», indiquen.

Al costat de l’exposada necessitat de continuar impulsant l’administració electrònica, en els últims temps han sorgit les de dotar a les entitats municipals de mobilitat en els llocs de treball i la d’atendre les noves necessitats organitzatives i de gestió, totes dues relacionades per l’expansió del virus de la COVID-19, que ha suposat una major demanda de teletreball per als empleats públics i una major necessitat d’atenció al públic per vies telemàtiques, així com la de facilitar les comunicacions entre les administracions de manera interna i externa.

Estes necessitats d’assistència a les entitats locals estan en l’origen de la campanya d’ajudes en espècie, que la Diputació realitza en col·laboració amb el Grup Inetum, i que ha comptat amb una inversió de prop d’un milió d’euros per part de la Diputació.