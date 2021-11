La Diputació renova el seu compromís amb la Fundació del Llevant UE i agraïx la seua sensibilitat social

Print This Post

La Diputació de València i la Fundació Llevant UE Cent Anys han renovat un any més l’acord de col·laboració que mantenen des de 2009 i que s’ha intensificat en les dos últimes legislatures coincidint amb l’impuls de projectes pioners d’acció social per part de la Fundació. La corporació provincial destina enguany 225.000 euros a l’ens presidit per Vicente Furió, qui ha rubricat este dilluns el conveni junt al president de la Diputació, Toni Gaspar.

Esta implicació social no sols justifica les ajudes dels últims 12 anys al Llevant, sinó la continuïtat de l’aportació provincial per a noves vies de treball. També va parlar Vicente Furió, president de la Fundació Llevant UE Cent Anys, de com s’implica la Fundació a la societat valenciana.

Els ambaixadors Ricardo Ten i David Casinos són els encarregats de traslladar estos valors als col·legis a través del projecte Di-Capacitat.

En l’àmbit del futbol, la Fundació Cent Anys, amb el Llevante UE EDI, treballa en la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral. El Llevant UE Masclets és el primer equip d’hoquei en cadira de rodes elèctrica creat en la Comunitat i forma part del club des de 2009. Mentre que en tennis de taula, l’entitat compta amb 25 jugadors i jugadores amb diversitat funcional i motricitat reduïda que competixen en els diferents campionats nacionals. Un dels equips més implicats en l’esport inclusiu de tota la Comunitat.