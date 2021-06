La Diputació rep al CB Alginet després del seu històric ascens a la tercera categoria del bàsquet nacional

Print This Post

El diputat d’Esports de la Diputació de València, Andrés Campos, ha rebut aquest dijous en el Saló de Plens de la corporació als representants del Club *Bàsquet Alginet, com a homenatge pel seu recent ascens a la LEB Plata, la tercera categoria del bàsquet nacional. La gesta reeixida el mes de maig passat per l’equip de la Ribera, suposa el fermall d’or a més de 50 anys d’història de l’entitat fundada en 1969.

El president del club, Miguel Ángel Lozano, l’entrenador, José Canales, i els jugadors Sergio Hernández i Luis Verdeguer, acompanyats per l’alcalde de la localitat, José Vicente Alemany, han oferit a la institució el trofeu que els acredita com a campions del grup d’ascens a la *LEB Plata.

El responsable de l’àrea d’Esports, Andrés Campos, ha donat l’enhorabona al conjunt valencià “pel que han aconseguit en un any tan complicat per a l’esport. Que un municipi com Alginet vaja a comptar amb un club en la categoria de bronze del bàsquet espanyol només pot ser gràcies a l’esforç i al treball de tots els que el formen. La *Diputació estarà al vostre costat en aquesta nova etapa”.

Per part seua, el president Miguel Ángel Lozano ha destacat “el mèrit d’un equip que es basa en la seua pedrera, amb quasi tots els jugadors de la comarca, i que per a aconseguir l’ascens ha hagut de véncer contra equips amb pressupostos molt majors”.

Finalment, els components del CB Alginet han fet lliurament a Andrés Campos d’una samarreta commemorativa de l’ascens, així com del llibre que resumeix la història dels 50 anys del club.