La Diputació reprèn la campanya de neteja de platges

L’Àrea de Medi Ambient ha représ la neteja en vuit platges de l’Horta Nord, la Ribera i la Safor i es continuarà ampliant el servei en les platges adherides al programa

La diputada de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, destaca “l’actiu ambiental de les platges i la importància de la seua conservació natural”

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha représ la campanya de neteja de platges. “Amb la situació més controlada i amb un escenari de desescalada que ja s’ha comunicat oficialment, iniciem les tasques de neteja amb l’objectiu de condicionar l’arena de la platja, eliminar els residus i higienitzar-la amb el volteig i l’aireació contínua”, segons explica la diputada responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.



D’esta manera, hui dilluns ha començat la neteja de l’itinerari del nord per les platges de Meliana, Foios i Massalfassar, i l’itinerari del sud per les platges de Piles, Miramar, Daimús, Tavernes i el Mareny de Barraquetes, després que passat dijous, els tècnics de la Secció de Platges de la Diputació realitzaren una inspecció.



La diputada ha assenyalat que “la neteja es realitza seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i de Demarcació de Costes. A més, tenim un protocol certificat que ens impedeix replegar les canyes banyades per a evitar al màxim agafar arena. L’arena és un tresor que no podem perdre perquè forma les dunes, que són la barrera natural front als temporals. I amb Glòria es va poder comprovar com aquelles platges més naturalitzades i amb menys formigó van resistir millor els seus efectes”.

D’altra banda, cal tindre en compte que hi ha platges o trams que gaudeixen d’una protecció especial del 15 de març al 30 de juny (ambdós inclosos), per afavorir la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècie catalogada com a vulnerable en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada. En este sentit, hi ha platges on les màquines han de deixar una distància de 15 metres respecte al peu de la duna o de 2 metres respecte a la talanquera de protecció, si hi ha, i d’altres que per ser els nuclis reproductors més importants i per tant més rellevants per a la supervivència de l’espècie, la neteja durant este període és només manual. En este últim cas, la Secció de Platges de la Diputació ajuda a les brigades municipals amb remolcs per a traure la brutícia.



Enguany, l’Àrea de Medi Ambient dóna servei a les platges de Puçol, el Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Foios, Meliana, el Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles, és a dir, l’equivalent a una superfície de 474.000 metres quadrats i prop de 24 kilòmetres de costa.



En la campanya de 2019 es van netejar prop de 32 milions de metres quadrats i es van arreplegar 500.454 quilos de residus, principalment vegetals i plàstics.



La Secció de Platges de la Diputació de València disposa de 17 tractors, 15 màquines netejadores, 2 remolcs per a tractor, 3 camions per al transport de residus, 5 furgonetes per al personal i un tot terreny.