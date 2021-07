La Diputació signa un conveni amb la FSMCV per a ajudar les bandes de música a professionalitzar la tramitació de subvencions

Print This Post

La Diputació de València i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han signat un conveni de col·laboració per a posar en marxa el projecte ‘Assessorem les bandes de música: subvencions, concursos i certàmens’ durant el que resta d’any. L’acord ha sigut rubricat pel president de la Diputació, Toni Gaspar, i la presidenta de la FSMCV, Daniela González, que han coincidit en la importància de la col·laboració institucional en un sector tan implantat i representatiu dels municipis valencians com el de la música de banda.

El conveni estarà vigent en el que resta de 2021 i té com a finalitat que la delegació de Bandes de Música que dirigix Jordi Mayor assessore i estiga a la disposició de les societats musicals en qüestions com la gestió i tramitació de subvencions o la participació en concursos i certàmens.

Per part seua, el president Gaspar ha insistit en l’aposta de la institució provincial per la modernització i l’eliminació de burocràcia, que es trasllada també a la primera delegació de Bandes de Música en la història de la Diputació. Gaspar considera que la col·laboració públic-privada “és la fórmula a través de la qual eixen les coses en el segle XXI”, com ha succeït amb la nova seu de la Federació.

La Diputació aportarà a la Federació una subvenció directa de 60.000 euros, dels quals s’anticiparan 45.000 a la signatura del conveni.