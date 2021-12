La Diputació subvenciona a 89 pobles i dos mancomunitats millores en les xarxes d’abastiment d’aigua potable

Print This Post

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, dirigida per la vicepresidenta Maria Josep Amigó, destina vora set milions d’euros de l’estratègia Reacciona per a millorar el cicle integral de l’aigua

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, a través de l’estratègia Reacciona 2021, destina vora 7 milions d’euros a la millora de les xarxes d’abastiment d’aigua potable i sanejament.

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, apunta que “són obres imprescindibles perquè les infraestructures hidràuliques estan envellides. De fet, molts municipis encara tenen conduccions de fibrociment i no ens podem permetre el luxe de perdre quasi la meitat de l’aigua que va per les canonades”.

Algunes de les actuacions subvencionables en esta convocatòria, a més de la renovació de les xarxes, són la digitalització per a detectar avaries i fuites, la reposició de comptadors, la construcció de sistemes de drenatge, les xarxes separatives o el disseny de filtres verds per a evitar el vessament d’aigües residuals a rius i platges.

Les comarques amb major nombre de pobles beneficiaris amb ajudes fins als 100.000 euros són la Vall d’Albaida, amb subvencions per a Bellús, Bufali, Beniatjar, Salem, Benissuera, Ràfol de Salem, Otos, la Pobla del Duc, el Palomar, Fontanars dels Alforins, Montitxelvo, Bocairent, Llutxent, Alfarrassí i Benissoda; l’Horta Nord, on compten amb ajuda la Pobla de Farnals, Bonrepòs i Mirambell, Albuixech, Massamagrell, Rocafort, Alfara del Patriarca, Alboraia, Foios, Massalfassar, el Puig de Santa Maria, Museros i Meliana, i la Ribera Alta, on les subvencions es distribuïran entre

la Barraca d’Aigües Vives, Sant Joanet, Sellent, Alcàntera de Xúquer, Senyera, Cotes, Alfarp, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real i Manuel.

També compten amb ajudes los Serranos: Benagéber, Chelva, Chulilla, Domeño, Villar del Arzobispo, Losa del Obispo, Bugarra, Pedralba, Andilla i la Yesa; i la Safor: Beniflà, Piles, Almiserà, Palmera, Guardamar de la Safor, Ròtova, el Real de Gandia i l’Alqueria de la Comtessa.

Obtindran subvencions aiximateix les comarques d’el Camp de Morvedre: Segart, Benavites, Gilet, Faura, Quart de les Valls, Torres Torres i Algar de Palancia; la Costera: Novetlè, Llocnou d’en Fenollet, Torrella i la Granja de la Costera; el Rincón de Ademuz: Casas Bajas, Vallanca, la Puebla de San Miguel, Casas Altas i Torrebaja; la Ribera Baixa: Corbera, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer i Favara; la Canal de Navarrés: Chella, Anna, Navarrés, Bicorp y Millares; el Camp de Túria: Loriguilla, Casinos i Serra; Requena-Utiel: Caudete de las Fuentes, Chera i Venta del Moro; Hoya de Buñol-Chiva: Yátova; l’Horta Sud amb Picanya; i les mancomunitats de la Safor i Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent.