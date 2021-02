La donació de sang s’incrementa a Carlet en plena pandèmia

Connect on Linked in

Un estrany 2020 ens deixa dades solidàries com les de la donació de sang, una donació que sols es va vore interrompuda un mes a causa del confinament, però que va continuar al llarg de tot l’any amb les mesures sanitàries acordades per a garantir la seguretat de les persones.

A Carlet, durant el 2020 es feren 850 donacions en les 15 ocasions en què el Centre de Transfusions de la Generalitat Valenciana ens visità. Una altra dada que cal destacar és que al llarg de l’any passat s’aconseguiren 42 donants nous. D’esta manera s’han superat les xifres d’anys anterior ja que al 2019 no van arribar a 800 les donacions realitzades, en foren 791.

Enguany, a més, i a causa de la pandèmia, es va fer una donació menys que l’any passat, ja que es va suspendre la del mes de març pel confinament, amb tot el mes d’abril es va poder fer la donació amb totes les mesures de sanitàries pertinents i es feren 75 donacions, superant així les expectatives previstes.

MARATÓ DE SANG

D’altra banda, tot i que les Festes Majors del mes de setembre se suspengueren a causa de la COVID-19, l’únic acte que es va mantindre per qüestions sanitàries va ser la tradicional marató de sang que obria la setmana festera. La 13a edició de la Marató de Sang va aconseguir 150 donacions. Tot un rècord que l’Ajuntament i el Centre de Donacions premiaren amb un obsequi per a les persones donants que al llarg de tota la jornada s’acostaren al Saló Giner a donar la seua sang. La regidora de Sanitat, Lola Navarro, ha destacat «la solidaritat que ha demostrat la ciutadania en una situació com la que estem vivint, i l’esforç que s’ha fet tant des del Centre de Transfusions com des de l’Ajuntament per a mantindre esta cita mensual, sense evitar aglomeracions i amb totes les mesures per tal que es poguera continuar realitzant este acte solidari»

DONACIONS 2021

De fet, les donacions continuen a bon ritme durant el 2021, amb 119 donacions i 7 nous donants durant el mes de gener, donacions que s’han realitzat tant als instituts de Carlet, Eduardo Primo i 9 d’Octubre, com en la donació mensual del passat mes de gener. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, anima tots els carletins i carletines a «continuar una tasca solidària tan important ja que la sang és imprescindible per a molts tractaments i no es pot fabricar, i en estos temps que corren és més necessària que mai.».