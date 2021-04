La EFA La Malvesía “empapera” Llombai amb les principals obres de la literatura universal

Connect on Linked in

Aprofitant la celebració del Dia del Llibre, que té lloc aquest divendres 23 d’abril, els alumnes de Formació Professional Bàsica de la EFA La Malvesía han dut a terme una original activitat i molt interessant per a commemorar aquest dia assenyalat en roig en el calendari.

Amb l’objectiu de fomentar entre la gent el plaer per la lectura i també com a forma d’homenatge als autors més consagrats i a les obres més importants de la Literatura Universal, els estudiants del centre han pegat en els principals punts de la localitat de Llombai, cartells amb codis QR perquè els veïns i les veïnes poden tindre accés a aquestes obres. Entre les novel·les es troben: “Colmillo blanco” de l’escriptor estatunidenc Jack London, “Mujercitas”, obra escrita per l’escriptora també estatunidenca Louisa May Alcott, “Drácula”, una de les més famoses i portada a totes les plataformes, escrita per l’irlandés Bram Stoker o “La vuelta al mundo en 80 dias”, de l’escriptor francés Jules Verne.