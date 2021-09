La Emshi modernitza la presa d’emergència d’aigua potable a Catarroja

Connect on Linked in

Aquesta actuació s’emmarca en el pla d’adequació i instal·lació de derivacions d’emergència en 10 localitats de l’Horta, el pressupost total de les quals ascendeix a 1.390.000 euros.



L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) ha completat amb èxit els treballs d’optimització de la presa d’emergència d’aigua potable instal·lada a Catarroja, amb la consegüent millora en el punt de subministrament d’aigua en alta.



L’adequació d’aquesta presa, que ara queda modernitzada, s’ha realitzat en la canonada DN 350 en dues intervencions: una per a l’equipament de la zona a tractar, i una altra per a treballar directament en la presa d’emergència. Aquests treballs, necessaris per a augmentar les garanties de proveïment d’aigua potable en alta, es planifiquen en horari nocturn per a minimitzar al màxim les possibles molèsties.



“En la Emshi fem els passos necessaris perquè la xarxa d’aigua potable en alta siga cada vegada més robusta i eficient”, ha recordat la presidenta de la Emshi, Elisa Valía. “Totes i cadascuna de les inversions que es duen a terme estan encaminades necessàriament, no sols a la cerca incessant de les millors tècniques d’enginyeria, sinó també al respecte i cura del medi ambient. L’aigua és un recurs i hem de garantir-lo sense malgastar ni una sola gota. La modernització de les instal·lacions contribueix a aconseguir aquestes metes”, ha afegit la presidenta.



Per la seua part, l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, ha considerat que “es tracta d’actuacions molt positives perquè el que fan és garantir el subministrament d’aigua potable a la nostra població”. Monzó també ha explicat que “de manera puntual, encara que cada vegada passa menys, s’han produït talls quan s’han fet actuacions.” En aquest cas “el que s’intenta és garantir que el subministrament d’aigua potable a la població pot arribar per diferents vies. Per tant, estem molt contents que es facen aquestes inversions que, a final, són inversions garantistes per a la població de Catarroja i per al consum de l’aigua que és un bé necessari per a totes i tots”, ha conclòs l’alcalde de Catarroja.



En modernitzar les derivacions existents, com és el cas de Catarroja, s’aconsegueix l’objectiu de fixar i mantindre les condicions hidràuliques del servei d’aigua en alta als municipis. Aquesta actuació s’emmarca en el pla de la Emshi de modernització i instal·lació de derivacions d’emergència en deu localitats de l’Horta, el pressupost total de les quals ascendeix a 1.390.000 euros. En funció dels escenaris de cada localitat les intervencions es duen a terme en derivacions principals o en les principals i les d’emergència.



La Emshi moderniza la toma de emergencia de agua potable en Catarroja

Esta actuación se enmarca en el plan de adecuación e instalación de derivaciones de emergencia en diez localidades de l’Horta, cuyo presupuesto total asciende a 1.390.000 euros.