La Facultat de Física de la Universitat de València reelegeix Jordi Vidal com degà

La Facultat de Física de la Universitat de València ha reelegit aquest dimecres (10 de març) el professor Jordi Vidal com degà. El catedràtic de Física Teòrica era l’únic candidat, i la Junta de Centre li ha donat suport, amb 27 vots afirmatius i tres en blanc.

El seu equip està format pel professor, Enric Valor i Micó, catedràtic del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, vicedegà d’Estudis; el professor Manel Perucho Pla, professor del Departament d’Astronomia i Astrofísica, vicedegà de Qualitat, Mobilitat i Internacionalització; i per la professora M. Victoria Castillo Giménez, catedràtica del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, secretaria i Innovació.

Jordi Vidal va cursar els estudis de Física en la Universitat de València; llicenciatura que va finalitzar en 1981, obtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura i el premi de la Fundació Cañada Blanch. Va obtindre el títol de Doctor per la Universitat de València en 1986 i va marxar al Departament de Física de la Universitat de Michigan, Ann Arbor (EUA), on va fer la seua etapa postdoctoral. En 1989 es va incorporar de nou a la Universitat de València.

Actualment és catedràtic del Departament de Física Teòrica, i ha sigut secretari i posteriorment director del mateix Departament durant dos períodes. En el bienni 2010-12 va ser coordinador del Grau de Física, i des de l’any 2013 és també membre del Claustre. L’any 2018 va ser elegit degà de la Facultat de Física, càrrec que ha renovat ara.

Jordi Vidal és membre de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt Universitat de València-CSIC, on desenvolupa la seua activitat investigadora en fenomenologia de partícules elementals, especialment centrada en l’estudi d’aquelles propietats dels leptons i quarks que puguen mostrar senyals de nova física, a través d’observables en el LHC i altres futurs acceleradors partícules. Té nombroses publicacions en revistes internacionals i comunicacions a congressos i ha participat en més de 30 projectes d’investigació tant nacionals com autonòmics i de programes d’innovació de la Universitat. Ha realitzat diverses estades d’investigació en centres nacionals i estrangers (Ann Arbor, Universitat de California at Riverside, Universitat de la República, Uruguay…) on col·labora amb especialistes de la seua àrea de recerca.

Col·labora també en nombroses activitats de la Facultat, com ara les Olimpíades de Física, Campus Científic d’Estiu del Campus d’Excel·lència Internacional VLC/Campus, Aula Experimenta, i és membre de l’organització de la Fira Experimenta de Demostracions de Física i Tecnologia.