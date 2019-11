La Falla La Torre d’Almussafes proclama els i les representants de 2020 davant de més de 200 persones

Print This Post

Ana David Tarazona i María Grau David han sigut proclamades Fallera Major i Fallera Major Infantil, respectivament



La falla La Torre d’Almussafes ha sigut la tercera de les comissions falleres a celebrar la proclamació dels seus màxims representants per a l’any 2020. El dia gran es va viure dissabte passat 23 de desembre en un acte que es va dur a terme en el Restaurant San Patricio d’Alginet i al que van assistir més de 200 persones. Ana David ja és oficialment la nova Fallera Major; María Grau, la Fallera Major Infantil; Joan Martínez Ribera, el President Infantil, i Paco David contínua presidint la comissió fallera. En l’actualitat, esta entitat, que aglutina a més de 300 fallers i falleres adults, cadets i infantils, es troba en ple procés de planificació de l’agenda festiva de les Falles 2020.



Almussafes inaugura el període faller amb la celebració de les proclamacions de les seues tres comissions. L’última de les entitats a dur a terme este acte ha sigut la Falla La Torre, que dissabte passat 23 de novembre va viure la presentació pública de les seues falleres majors i presidents, amb un total de 230 persones assistents, entre les quals es trobaven els propis membres de la falla, familiars i amistats i també les autoritats locals, en una sala d’Alginet.



La vetlada es va viure molt intensament per part de les quatre persones que exerciran la màxima representació en el pròxim exercici faller. En este sentit, Ana David disfrutarà d’un mes de març inoblidable com a Fallera Major de 2020 i María Grau, farà el propi com a fallera Major Infantil. A més, el president de l’entitat, Paco David Marí, també va presentar en societat al President Infantil, Joan Martínez Ribera.



Ells i elles arrepleguen el testimoni deixat per Ana Hernández, Clara Marzal i Vicente Fuentes, els quals durant este 2019 han exercit com a Fallera Major, Fallera Major Infantil i President Infantil, respectivament.



Prèviament al sopar, que es va clausurar amb una discomòbil que es va allargar fins ben entrada la matinada, la comissió va celebrar una cercavila festiva per a arreplegar en els seus domicilis a les falleres majors i presidents entrants i ixents.



La Falla La Torre mostra el seu orgull, al mantindre en el seu cens a més de 300 fallers i falleres, en les corresponents seccions d’adults, cadets i infantils, a pesar de tractar-se d’una comissió relativament jove, ja que enguany 2019 complix els seus 24 anys d’existència.