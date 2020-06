La Falla Platja Patacona – Camí de Vera dóna aliments valorats en 1.400 euros a l’ONG Tira Avant Alboraia Solidària a les persones més vulnerables d’Alboraia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

• 150 famílies en risc d’exclusió social es beneficien d’aquesta ajuda que gestionen l’ONG i Serveis Socials i a la qual se suma la donació de l’Associació de Veïns del Palmaret



La Falla Platja Patacona – Camí de Vera, una de les 8 comissions que componen les festes josefines de l’Alboraia, han donat una gran quantitat d’aliments a l’ONG Tira Avant Alboraia. Ha sido per valor de 1.400 euros, una xifra que han aconseguit reunir els fallers i falleres de la comissió per a ajudar a l’organització que exerceix de banc d’aliments per a les persones més vulnerables del municipi.



D’aquesta manera, 150 famílies que es troben en risc d’exclusió social s’han beneficiat d’aquest acte solidari. Com és habitual, Serveis Socials, la regidoria que encapçala Susana Cazorla, ha remés a les persones usuàries a l’ONG. En resposta, els representants de la Falla Platja Patacona – Camí de Vera han rebut recentment una placa d’agraïment de Tira Avant Alboraia Solidària.



No és l’única mostra de solidaritat que ha rebut recentment l’ONG de la localitat. L’Associació de Veïns del Palmaret també ha realitzat una donació amb la finalitat d’ajudar a la causa.