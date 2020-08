La ‘Filmoteca d’estiu’ presenta ‘La favorita’

Print This Post

El film de Yorgos Lanthimos es projectarà els dies 13 i 14 d’agost als jardins del Palau de la Música

En aquesta edició de la Filmoteca s’ha reduït l’aforament per tal de mantindre la distància entre els assistents

La ‘Filmoteca d’estiu’ projectarà als jardins del Palau de la Música els dies 13 i 14 d’agost a les 22.30 hores la pel·lícula ‘La favorita’, dins el cicle ‘Collita de premis’.

‘La favorita’ va ser premiada amb el Gran Premi del Jurat i la Copa Volpi a la millor interpretació femenina per a Olivia Colman en la Mostra de Venècia. En els Oscars, Olivia Colman va rebre el premi a la millor interpretació femenina pel paper d’Anna Stuart. I en els Premis del Cinema Europeu 2019, ‘La favorita’ va ser la gran vencedora amb huit premis: millor pel·lícula, millor comèdia, millor director, millor actriu, millor fotografia, millor maquillatge, perruqueria, muntatge i vestuari.

La pel·lícula està dirigida pel grec Yorgos Lanthimos, i protagonitzada per Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz. ‘La Favorita’ gira entorn de les maquinacions polítiques i unes certes interioritats sentimentals de la cort d’Anna de Gran Bretanya, última sobirana britànica de la casa dels Stuart, entre els anys 1707 i 1714.

A principis del segle XVIII, Anglaterra està en guerra contra França i una reina afeblida ocupa el tron mentre la seua amiga Lady Sarah governa en la pràctica el país a causa del precari estat de salut i el caràcter inestable de la monarca. Quan una nova serventa, Abigail, apareix a palau, el seu encant les sedueix.

El director de ‘Kynódontas’ o ‘Llagosta’, a qui ningú imaginava dirigint una pel·lícula d’època, s’emporta el gènere al seu terreny en aquesta història de despietats jocs de poder. ‘La favorita’ és tan extravagant i freda com les seues altres pel·lícules, però en aquesta ocasió aquesta estranyesa ve sobretot per la distorsió òptica que provoca el gran angular.

Les projeccions de la ‘Filmoteca d’estiu’ se celebren de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.