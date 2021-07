La Fira Valenciana de la Música Trovam avança el cartell de la novena edició amb Mafalda, La Fúmiga i Samantha

Print This Post

Destaca la presència dels valencians Òscar Briz, Àlex Blat, Josep Aparicio ‘Apa’, Júlia, Maluks, Sandra Monfort i Rafa Xambó, a més de propostes locals com Aina Palmer o Annacrusa

El Trovam – Pro Weekend, la Fira Valenciana de la Música, tindrà lloc a Castelló del 3 al 6 de novembre

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend, que tindrà lloc del 3 al 6 de novembre a Castelló de la Plana, presenta el primer gran bloc de la programació artística de la seua novena edició.

Entre les trenta propostes que conformen aquest avançament, cal destacar la inclusió de formacions valencianes com Àlex Blat, La Fúmiga, Júlia, Mafalda, Maluks, Òscar Briz, Samantha i Sandra Monfort. A més, hi seran els intèrprets estatals Albert Pla, Caminero Trío i La Otra.

Des de l’any 2013, l’organització del Trovam – Pro Weekend ha treballat per aconseguir que l’esdeveniment siga una mostra de la música feta a les comarques valencianes. Per tal d’assolir aquest objectiu, la capital de la Plana Alta ha acollit projectes artístics de qualitat, rics en matisos i equilibrats territorialment amb una aposta decidida per la paritat i els espectacles d’estrena, amb una nodrida representació castellonenca. Així mateix, l’oferta artística es completa amb solistes i bandes arribades d’altres punts de l’Estat.

Cal destacar que les entitats i institucions organitzadores continuen pendents de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i els protocols de seguretat dictats per les autoritats s’aniran actualitzant a mesura que s’apropen les dates. L’edició celebrada en 2020 es va poder seguir virtualment, un format que es mantindrà enguany.

Artistes valencians

Els ritmes urbans i festius sonaran amb força en la Fira Valenciana de la Música. Així, La Fúmiga descarregarà l’energia de les seues cançons en un nou espectacle que té les arrels en les bandes i xarangues de carrer. Un altre dels plats forts de l’esdeveniment serà Samantha. Després de passar per Operación Triunfo, la jove de Beniarrés s’ha consolidat com una de les grans veus del panorama musical gràcies al seu primer disc, ‘Nada’.

D’altra banda, Castelló serà una de les primeres ciutats on es podran escoltar els temes de ‘Les infelices’, el cinqué treball discogràfic de Mafalda, fruit d’un llarg procés de composició i creació amb el ‘rock’ com a gènere predominant. Així mateix, Maluks portarà a la capital de La Plana els ritmes del ‘dancehall’, ‘reggae’, cúmbia i ‘dub’ del disc ‘Som i vibrem’.

En el vessant més proper al pop, Àlex Blat, vocalista de Tardor, acudirà a la fira per a mostrar el seu primer treball en solitari, ‘La veritat’. El cantant Òscar Briz també arribarà amb nou treball sota el braç, ‘Amor & psicodèlia en temps de virus’, un disc sorgit durant el confinament. En el cas del duet format per Nacho Mañó i Gisela Renes, la seua proposta beu d’estils com la ‘bossa nova’, el bolero i el ‘jazz’.

Entre la representació valenciana també cal destacar els directes de Borja Mompó, antic integrant de Modelo de Respuesta Polar, que s’ha aproximat a les sonoritats acústiques amb un EP homònim. Les línies de guitarra elèctrica, els teclats i els efectes digitals s’integren en ‘Casa’, el nou àlbum que les alcoianes Júlia presentaran a Castelló de la Plana. Un altre disc que s’estrenarà en el Trovam – Pro Weekend serà ‘La dansa d’un temps nou’, del quintet de Rafa Xambó.

Sierra Leona, la banda encapçalada per la cantant Ainoa Cabanes, posarà de llarg el treball ‘Cruzar un río’, un disc de gran càrrega emocional. Molt diferent és l’aproximació de Toni de l’Hostal, que destaca per la sàtira de les seues lletres i directes i que presentarà ‘Repom’. Quant a Versonautas, el grup format per Ana Sanahuja i Roqui Albero, oferiran un tast del seu llenguatge innovador a través de la poesia oral i escènica, la música, la ‘performance’ i el teatre.

Els ritmes tradicionals són l’element comú de tres espectacles més de la fira. En primer lloc, el ‘cantaor’ Josep Aparicio ‘Apa’ interpretarà versions en valencià de clàssics de la música popular que l’han marcat profundament i que ha reunit en ‘Sinergies’. Més experimental és la proposta de Sandra Monfort: el seu debut en solitari, ‘Niño Reptil Ángel’, parla de la condició humana a través de la música tradicional, l’avantguarda i l’electrònica. També sonaran les melodies d’arrel gallega gràcies a Tanxugueiras, trio de veus femenines obert a l’evolució i a la reformulació de les fórmules musicals.

En aquesta edició també hi haurà una important presència d’artistes castellonencs. Així, la cantant Aina Palmer posarà de llarg els temes de ‘Fallanca’, on ha experimentat amb el ‘folk’, l’electrònica i el ‘trap’. D’altra banda, el quartet Annacrusa traslladarà a l’escenari els paisatges sonors del disc ‘Duelo’. Una altra experiència innovadora l’oferiran Nereu i les Bèsties Marines, que es defineixen com un projecte musical ‘folk’ d’autor amb embolcall malenconiós.

Propostes estatals

Des que es va iniciar, el Trovam – Pro Weekend s’ha enriquit amb espectacles arribats d’altres punts de l’Estat. En 2021, el públic podrà escoltar les històries cantades d’Albert Pla, un artista que fa més de 30 anys que escriu temes carregats d’ironia.

A més, la cantautora madrilenya La Otra compaginarà l’intimisme i la crítica de les seues composicions amb ritmes d’origen llatinoamericà, ‘rap’, pop, ‘reggae’ i ‘funk’. En canvi, Caminero Trío combinarà les melodies del ‘jazz’ i el flamenc. En aquesta línia, la reformulació de melodies, formes i ritmes a través de la improvisació és la clau del duet de la cantant Magalí Sare i el contrabaixista Manel Fortià. Els balears Xanguito i els sevillans Turmalina posaran les dosis necessàries de pop en la presentació de les seues últimes creacions.

L’electrònica també tindrà protagonisme en la novena edició de la Fira Valenciana de la Música. Així, l’artista canària d’origen suec Cintia Lund desplegarà els ritmes de sintetitzadors que donen forma al disc ‘Aquí en Madrid’. També cal destacar la presència de Bulego, formació d’Azkoitia (Guipúscoa), amb lletres escrites íntegrament en basc que tracten assumptes quotidians des d’una perspectiva positiva i amb un llenguatge directe. Els assistents podran escoltar Las Bajas Pasiones, projecte que divaga entre l’experimentació electrònica, els sintetitzadors, els ritmes ballables i les guitarres.

Finalment, també es compta amb el públic familiar per a gaudir de la programació del Trovam – Pro Weekend. En aquest apartat, cal destacar l’espectacle de Trobadorets. Els castellonencs faran sonar els temes de l’àlbum ‘Paco, com ens fas xalar’, el seu particular homenatge a Paco Muñoz. D’altra banda, Iruixa + Skargots posaran en escena una proposta molt atractiva visualment amb unes composicions que aborden la igualtat, el medi ambient i la solidaritat, entre altres valors.

El cartell de la novena edició de la Fira Valenciana de la Música és obra del músic i dissenyador gràfic Enric Alepuz, a càrrec de la imatge del Trovam per cinqué any consecutiu.

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. Així mateix, compta amb la col·laboració d’À Punt Mèdia, l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM), Turisme Comunitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la Berklee College of Music i Cerveza Turia, entre altres organismes.