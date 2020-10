La Fórmula de Campions concedeix les seues ajudes per a pilots de kàrting

Connect on Linked in

El comité d’ajudes concedeix un total de sis ajudes a joves pilots de kàrting

La Direcció General de l’Esport, el Circuit i la Federació d’Automobilisme de la Comunitat Valenciana han seleccionat els pilots

La Fórmula de Campions, l’escola de formació de joves pilots d’automobilisme del Circuit Ricardo Tormo, ha concedit les ajudes als pilots de kàrting per a l’actual temporada 2020.

Després de valorar diferents candidats, i en funció de les bases que van ser aprovades i publicades el seu dia, el comité de les ajudes que integra la Direcció General de l’Esport, la Federació d’Automobilisme de la Comunitat Valenciana i el mateix Circuit Ricardo Tormo, ha seleccionat els sis pilots que han obtingut la màxima puntuació i que gaudiran d’aquestes ajudes.

Els pilots rebran les ajudes en materials i personal, necessaris per al desenvolupament d’aquestes carreres, a fi de facilitar-los els millors mitjans per a la consecució dels millors resultats.

Clarissa Dervic, Daniel Briz, Dani Maciá, Iván Bataller, Rubén Moya i Hugo Naturil són els pilots seleccionats. Dervic disputa en l’actualitat el nacional de kàrting i les Euro Series IAME en categoria Júnior i és una de les millors pilots femenines de panorama internacional. Daniel Briz, Dani Maciá i Iván Bataller competeixen en el Campionat d’Espanya Sènior igual que Rubén Moya i Hugo Naturil, aquests dos últims ho fan també en l’àmbit internacional a les Euro Series IAME.

En el grup de candidats, algun dels pilots que s’han presentat no han obtingut l’ajuda per molt pocs punts, cosa que indica la igualtat i l’alt nivell mostrat pels candidats tant en la competició autonòmica com en els campionats nacionals.

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, ha indicat que “en un any especialment difícil, no hem volgut deixar d’ajudar els pilots que continuen lluitant per obrir-se un camí en aquest difícil món de la competició. Segurament no hem pogut arribar a tots els pilots que voldríem, o aconseguir més quanties dins del programa, però estic convençut del fet que aquestes ajudes facilitaran als nostres millors pilots continuar lluitant per aconseguir els seus somnis”.