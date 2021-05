La FSMCV i el Palau de les Arts inicien aquest cap de setmana el cicle “Bandes als Arts” 2021

Connect on Linked in

La Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig inaugurarà el cicle amb un concert a les 12:00h al qual li seguirà la Societat Renaixement Musical de Vinalesa aqueixa mateixa vesprada a les 17:00h.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia iniciaran demà dissabte 15 de maig el cicle “Bandes als *Arts”, que aconsegueix la seua novena edició, i que s’adaptarà per a complir amb la normativa vigent en matèria COVID-19 i les corresponents restriccions d’aforament.

El cap de setmana inaugural del cicle comptarà amb les actuacions de la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig, demà dissabte 15 en sessió matinal a partir de les 12.00, al qual li seguirà la Societat Renaixement Musical de Vinalesa aqueixa mateixa vesprada a les 17.00. Ja el diumenge, la jornada arrancarà a les 12.00 amb un concert a càrrec del Centre Instructiu i Musical de Massanassa i conclourà amb l’actuació de la *Societat Musical Lira i Casino Carcaixentí a les 17:00h.

El cicle continuarà el pròxim 4 de juliol amb les actuacions de la Societat Musical “La Marinense” de Marines, a les 12, i la Va unir Musical Centre Històric de Valéncia, que oferirà el seu recital a partir de les 17.00.

Aquest programa permet anualment oferir concerts de les Societats Musicals federades dins de la programació del Palau de les Arts, en virtut del conveni subscrit entre la FSMCV i la Fundació Palau de les Arts. Per a participar en aquest cicle, les Societats Musicals interessades han presentat un projecte en el qual s’ha valorat tant la qualitat de la proposta com la integració del repertori dins de la programació lírica de l’auditori, coincidint amb els compositors programats en cartell corresponents a cada data de concert triada. Al costat d’això, s’han tingut en compte altres factors com l’interés musical del repertori complet, la innovació de la proposta i l’aportació de valors associats a la igualtat de gènere, la *intergeneracionalidad, l’atenció a la discapacitat o a col·lectius amb el risc d’exclusió social.