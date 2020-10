La Fundació Bromera impulsa la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes» amb motiu del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

La iniciativa té com a objectiu donar presència a la lectura el Dia dels enamorats valencians, durant el qual l’entitat proposa que es regale, juntament amb la mocadorada, un llibreLa Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes» amb l’objectiu d’aconseguir que se celebre la festa del 9 d’Octubre regalant una mocadorada i un llibre.

Per tal d’animar la gent a participar-hi, la Fundació Bromera ofereix un conjunt de propostes pràctiques, fàcils de posar en marxa, que poden descarregar-se gratuïtament en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org. Hi ha activitats per a organitzar en llibreries, biblioteques, pastisseries o en l’aula, a més d’idees divertides per a celebrar aquesta efemèride en família.

La iniciativa compta també amb l’edició d’un cartell, obra de la il·lustradora valenciana Tres Voltes Rebel, que s’ha fet arribar a tots els centres educatius, biblioteques públiques municipals, agències de lectura i llibreries del territori valencià.

Cartell de la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes».

Concurs en Facebook

A més, l’entitat cultural ha llançat, a través de Facebook, un concurs a través del qual es podran aconseguir lots de llibres, làmines il·lustrades per l’artista Fran Parreño i una bossa de tela. S’hi podrà participar fins al 18 d’octubre i els guanyadors i les guanyadores es donaran a conéixer el 20 d’octubre. Les bases del sorteig es poden consultar en la pàgina de Facebook (@fundaciobromera).

Regalar una mocadorada o mocadorà a la persona estimada forma part de la tradició popular en la celebració de la diada del 9 d’Octubre a València, tot i que aquest costum ja s’està estenent a tot el territori. El present consisteix en un mocador de cap que embolica com un fardell dolços de massapà de diferents formes i colors que representen els fruits de l’horta i es col·loquen deixant al mig dues figures més grans i principals: la piuleta i el tronador.