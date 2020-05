La Fundació FULL i Escola Valenciana promouen la lectura en valencià amb un Club Lector 100% virtual

Print This Post

Una nova finestra i una oportunitat per afavorir que el valencià arribe més lluny que mai en ‘temps de confinament’



La iniciativa s’emmarca dins del club virtual ‘Full de Lectura’ i té com a objectiu completar l’actual proposta de llibres amb lectures específicament pensades per a persones que s’inicien a parlar o llegir en valencià



Amb aquest nou mètode volem trencar les fronteres físiques i impulsar la tasca desenvolupada per ambdues entitats en la promoció de la llengua



La Fundació FULL pel Llibre i la Lectura i Escola Valenciana han impulsat una plataforma 100% virtual dins del club ‘Full de Lectura’ amb l’objectiu de fomentar la lectura de voluntaris i aprenents del Voluntariat pel Valencià, fonamentalment persones que s’estan iniciant a parlar o llegir en la nostra llengua.



‘Hui més que mai és necessari ampliar horitzons, l’actual pandèmia de la COVID-19 ens porta a impulsar nous projectes, assumir nous reptes i noves iniciatives per a continuar amb una tasca fonamental de la Fundació FULL que és el foment de l’hàbit de llegir i el suport i la promoció de tots els que conformen el món del llibre valencià: editorials, autors, il·lustradors i llibrers’ explica Jesús Figuerola, president de FULL.



Pel que fa a la dinàmica del projecte, els lectors llegiran una obra literària que s’abordarà des de distints punts de vista. També es podrà gaudir de peces audiovisuals que enriquiran la lectura i que es podran veure en la mateixa web www.fulldelectura.com i en les corresponents xarxes socials. Ara, com a novetat, incorporem als fils de debats una sessió per videoconferència i que serà punt de trobada de lectors i autor.



Full de Lectura, que va nàixer amb una clara vocació de convertir-se en un espai virtual obert a tota persona interessada en els llibres, compartir amb altres persones l’experiència de la lectura i veure i escoltar els autors, amplia el projecte amb una extensa proposta de títols, que s’aniran compartint periòdicament, específicament pensats i dirigits a persones que s’inicien en l’ús oral i la lectura en valencià.



Des de l’Escola Valenciana Natxo Badenes assenyala que aquest projecte naix d’uns valors compartits amb la Fundació FULL i completa la tasca desenvolupada des del Voluntariat Lingüístic, tot fent possible que compartir la nostra llengua siga possible fins i tot en ‘temps de confinament’.



Les persones participants s’hauran d’inscriure prèviament per a participar en la trobada virtual amb l’autor. Així podran practicar la conversa i intercanviar impressions i opinions sobre el llibre tractat.



Cal assenyalar que el Voluntariat pel Valencià d’Escola Valenciana també va estrenar una modalitat en línia perquè persones que vulguen aprendre o compartir el valencià puguen fer trobades virtuals, amb recursos per ajudar a les persones usuàries a emprar eines de comunicació digital, tot realitzant sessions de conversa des de les seues cases que els permeten practicar el valencià.

‘Les dones invisibles’, de Mercé Viana, primera lectura del club virtual de lectura del Voluntariat

Per a estrenar aquesta nova plataforma el llibre seleccionat ha sigut la novel·la de Mercé Viana, ‘Les dones invisibles’ (Perifèric Edicions), una lectura que ja ha sigut llegida al club i que per les característiques, extensió i estil és perfecta per a iniciar-se amb nous lectors en valencià.



El llibre ens acosta a la realitat de discriminació i violència que encara hui pateixen moltes dones a. Situada a l’Índia, ens conta la història d’Indira, una dona jove que, després de la mort del seu home, es repudiada per la família d’aquest. Un llibre ple d’acció i molt emotiu que no deixa indiferents els lectors.



A la novel·la de Mercé Viana es sumaran altres títols d’editorials valencianes, amb diferents estils i gèneres literaris (novel·la, assaig, poesia…) amb l’objectiu d’arribar a diferents tipus de lectors.





Sobre Full de Lectura

Full de Lectura és un club virtual de lectura que pertany a la Fundació FULL amb el suport de la Generalitat Valenciana. Precisament ara fa dos anys, al mes de maig, aquest projecte es va presentar en la Fira del Llibre de València. Durant este temps s’han compartit en el fòrum les lectures d’una quinzena de llibres de diferents autors, editorials i gèneres.



Sobre el Voluntariat pel Valencià

El Voluntariat pel Valencià és el servei d’Escola Valenciana que vol crear nous parlants en valencià sense classes teòriques ni exàmens. Es tracta d’un servei totalment gratuït, amb el qual es posa en contacte una persona valencianoparlant amb una altra que vol aprendre a parlar fluidament la nostra llengua.



Tot i això, el Voluntariat és molt més. Des de la seua creació l’any 2005 s’hi han format prop de 3.000 parelles lingüístiques. I també es realitzen activitats complementàries com el Club Lector, que ara continuarà sent possible a través d’aquesta nova plataforma virtual de Full de Lectura.