La Fundació per la Pilota Valenciana ha exposat als pilotaris el seu pla de reactivació de la pilota professional, que va ser aprovat el passat divendres per la Comissió executiva. Aquesta és una previsió realitzada a partir dels dades que ja és contemplen en l’àmbit estatal i autonòmic per a arribar a l’anomenada ‘nova normalitat’ i per tant poden produir-es modificacions segons evolucione la crisi sanitària.

El pla apunta a una tornada a la competició el primer cap de setmana del mes de juliol amb la resclosa i finalització dels lligues professionals Bankia. I fins que acabe l’any, la prioritat serà la disputa de la resta dels competicions professionals oficials.

En el mes d’agost i probablement part de setembre és jugarien el Trofeu Diputació de València de Frontó, el Trofeu Diputació de Castelló, el Trofeu Diputació d’Alacant i el Trofeu Mancomunitats.

Posteriorment és completarien la Copa Diputació de València – Caixa Popular en els modalitats de raspall i escala i corda, que conclourien a finals d’octubre.

En el mes de novembre, i seguint els suggeriments fets pels pilotaris, és disputarien els Campionats Individuals Bankia – Trofeu President de la Generalitat mentre que al mes de desembre és jugarien els Trofeus Mestres d’escala i corda i raspall a més d’algun altre torneig.

La reactivació començarà a porta tancada. Aquesta era una opció que durant el transcurs i evolució de la pandèmia ha passat de no estar contemplada a convertir-s’en necessària.

En aquest moment, en l’esport de la pilota valenciana no existeix previsió a curt termini per a l’obertura dels trinquets al públic i demorar encara més la tornada a l’activitat impediria completar els competicions oficials i podria afectar els patrocinis i col·laboracions, la qual cosa agreujaria molt més la ja complicada situació econòmica de la Fundació. Els partides amb públic tindran lloc en el moment que aquesta possibilitat estiga estipulada per els autoritats.

Davant la impossibilitat durant un temps indefinit de jugar amb espectadors s’estan realitzant gestions amb la televisió pública perquè és retransmeten el nom més gran de partides possibles i dónes de la Fundació ens hem trobat amb una molt bona disposició per part dels seus responsables.

Pel que fa a la situació laboral dels pilotaris, l’ERTO conclourà quan és reprenen els partides mentre que els jugadors sense fitxa que disputen competicions oficials o tornejos tornarien a ser contractats de manera eventual.

Així mateix i tenint en compte que la pilota valenciana és Bé d’Interés Cultural (BIC), la Fundació ha traslladat a l’Administració la seua preocupació pel dèficit d’ingressos que està provocant la pandèmia, que afecta directament al col·lectiu de jugadors d’elit de la pilota.

I especial preocupació genera la situació dels jugadors que no tenen fitxa perquè el fet que no és disputen campionats ni els partides ordinàries en els quals venien participant pot suposar una pèrdua de motivació esportiva i ingressos econòmics.

Per últim la Fundació per la Pilota Valenciana vol assenyalar que per a posar en pràctica estes i altres actuacions que és contemplen necessàries per a la reactivació de la pràctica professional sempre serà una prioritat la seguretat dels jugadors i, quan és puga, del públic.

