La Fundació Pilota Valenciana manté la suspensió de l’activitat esportiva

Després de la reunió de la Comissió Executiva de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana d’ahir dimarts dia 2 de febrer, en la qual es va estudiar i valorar la situació actual, i amb les converses mantingudes amb les autoritats sanitàries i esportives, s’ha pres la decisió de continuar sense activitat esportiva. La setmana vinent es tornarà a avaluar la possibilitat de reprendre el segon cap de setmana del present mes febrer.

Este nou ajornament implicarà reestructurar una altra vegada el calendari de les lligues professionals, que eren les competicions que estaven en marxa en el moment de la suspensió.

En el cas de tornar el segon cap de setmana d’este mes de febrer, les partides es jugarien a porta tancada fins que les autoritats consideren que la situació és propícia per a la tornada dels aficionats als trinquets, com ja va succeir en els mesos de juliol i octubre de l’any passat, quan l’esport de la pilota va ser el primer a la Comunitat Valenciana que va recuperar la presència de públic.

Els pilotaris continuen entrenant i preparant-se per a la tornada, també aquells que van donar positiu per coronavirus sent asimptomàtics o que van estar en contacte directe amb persones contagiades. Tots ells han acabat la quarantena i han donat negatiu en les proves a les quals han estat sotmesos.

La Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana va suspendre l’activitat esportiva com a mesura de solidaritat i des de la Comissió Executiva s’ha considerat que este nou ajornament és la decisió més coherent tenint en compte que la situació sanitària i les dades de la incidència de la pandèmia continuen sent molt greus.